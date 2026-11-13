Visa visiteur pour le Royaume-Uni : prix, pièces, délais et dépôt chez VFS à Alger

Tourisme, visite familiale ou voyage d’affaires : pour se rendre au Royaume-Uni, un Algérien doit obtenir un visa visiteur. Il coûte 25 453 dinars depuis l’Algérie en 2026, et il est désormais entièrement numérique. Prix, démarches en ligne, rendez-vous chez VFS, pièces à fournir, délais et motifs de refus : le guide complet.

Faut-il un visa pour aller au Royaume-Uni avec un passeport algérien ?

Oui, un Algérien doit obtenir un visa pour se rendre au Royaume-Uni, même pour un court séjour. Pour le tourisme, une visite familiale ou un voyage d’affaires, il s’agit du visa visiteur standard, appelé « Standard Visitor ». Il permet de séjourner jusqu’à six mois par visite.

Ce visa couvre de nombreux motifs de voyage. Il permet de faire du tourisme, de rendre visite à des proches, d’assister à des réunions professionnelles ou de suivre une courte formation. Il ne permet pas, en revanche, de travailler ni de s’installer au Royaume-Uni.

Attention à ne pas confondre ce visa avec l’autorisation de voyage électronique, ou ETA. Cette autorisation, obligatoire depuis 2026, est réservée aux voyageurs dispensés de visa, comme les Européens. Les Algériens n’y ont pas droit : ils doivent passer par une demande de visa classique.

Combien coûte un visa visiteur pour le Royaume-Uni ?

Pour une demande déposée depuis l’Algérie, le visa visiteur standard coûte 25 453 dinars, pour un séjour de six mois maximum. Ce montant correspond aux 135 livres sterling fixées par le gouvernement britannique depuis le 8 avril 2026, contre 127 livres auparavant. Notre article sur la hausse des tarifs des visas britanniques détaillait cette augmentation.

Pour les voyageurs réguliers, des visas de longue durée permettent plusieurs séjours de six mois maximum pendant deux, cinq ou dix ans. Leur coût est nettement plus élevé, mais ils évitent de refaire une demande à chaque voyage. Un visa de transit est aussi prévu pour ceux qui ne font que passer par le Royaume-Uni.

Type de visa Durée de validité Tarif depuis l’Algérie Tarif en livres Visa visiteur standard Jusqu’à 6 mois 25 453 DA 135 £ Visa visiteur de longue durée 2 ans 95 403 DA 506 £ Visa visiteur de longue durée 5 ans 170 254 DA 903 £ Visa visiteur de longue durée 10 ans 212 676 DA 1 128 £ Visa de transit Transit uniquement 14 046 DA 74,50 £

Le demandeur paie ces frais en ligne, au moment de sa demande, et les services britanniques ne les remboursent pas en cas de refus. Les enfants paient les mêmes tarifs que les adultes. Pour une réponse plus rapide, ces services proposent une option prioritaire à 94 271 dinars, et une option « super prioritaire » à 188 543 dinars.

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Étape 1 : faire sa demande de visa en ligne sur le site du gouvernement britannique

La demande se fait entièrement en ligne, sur le site officiel du gouvernement britannique, gov.uk. Le demandeur remplit un formulaire détaillé sur son identité, sa situation professionnelle, ses ressources et son projet de voyage. Il paie ensuite les frais de visa par carte bancaire.

À la fin de la demande, il reçoit une liste personnalisée des documents à fournir, adaptée à sa situation. Cette liste sert de référence pour préparer son dossier. Elle comporte aussi un numéro de dossier, à conserver pour toutes les étapes suivantes.

La demande ne peut pas être déposée plus de trois mois avant la date du voyage. Il vaut toutefois mieux ne pas attendre le dernier moment, compte tenu des délais de rendez-vous et de traitement. Mieux vaut aussi ne pas réserver de billets non remboursables avant d’avoir obtenu le visa.

Étape 2 : prendre rendez-vous chez VFS Global à Alger, Oran ou Constantine

Après la demande en ligne, le demandeur doit prendre rendez-vous dans un centre de demande de visas. En Algérie, ce service est assuré par VFS Global depuis la fin de l’année 2024, en remplacement de TLScontact. Notre article sur le changement de prestataire pour les visas britanniques revenait sur cette transition.

VFS Global dispose de trois centres en Algérie, mais seul celui d’Alger est gratuit. Les centres d’Oran et de Constantine facturent un supplément de 76,50 livres, fixé par le gouvernement britannique, pour éviter le déplacement jusqu’à la capitale. Ce supplément doit être payé en ligne après la réservation du rendez-vous, sous peine de retard ou de report.

Centre Adresse Horaires Supplément Alger ABC Tour, 3e étage, Les Pins Maritimes, Mohammadia Dimanche-jeudi, 8 h 30-16 h 30 Gratuit Oran Haï El Othmania, angle C, Maraval Dimanche-jeudi, 8 h 30-16 h 30 76,50 £ Constantine 1, rue Docteur-Calmette Samedi, 9 h-13 h 76,50 £

Lors du rendez-vous, le demandeur donne ses données biométriques : photo et empreintes digitales. Il présente son passeport et repart avec, puisque l’e-visa ne nécessite plus de vignette. Les services optionnels, comme le service prioritaire, ne peuvent être payés qu’avec une carte bancaire algérienne, en dinars.

Quels documents fournir pour un visa visiteur au Royaume-Uni ?

Le dossier repose d’abord sur un passeport en cours de validité. Les services britanniques recommandent d’en fournir une copie complète, y compris les pages qui montrent les voyages précédents. Ces pages peuvent rassurer sur le respect des visas obtenus dans d’autres pays.

Le demandeur doit ensuite prouver qu’il peut financer son séjour, par exemple avec des relevés bancaires récents. Il indique aussi où il logera, avec une réservation d’hôtel ou une attestation d’hébergement. Une invitation d’un proche résidant au Royaume-Uni peut compléter le dossier, avec une copie de son passeport et ses justificatifs de ressources.

Il est essentiel de démontrer ses attaches en Algérie, qui garantissent le retour après le séjour. Une attestation de travail, des bulletins de salaire, un registre de commerce ou un certificat de scolarité peuvent en témoigner. Pour un mineur, il faut joindre l’acte de naissance et l’autorisation des parents.

Comment déposer ses justificatifs chez VFS Global ?

Les justificatifs ne sont plus remis en papier au guichet. Le demandeur peut les télécharger lui-même, gratuitement, lorsqu’il prend son rendez-vous en ligne chez VFS Global. Il peut compléter son dossier jusqu’à la veille du rendez-vous.

S’il préfère, il peut apporter ses documents au centre, où un agent les numérise pour lui. Ce service d’assistance est en général payant. Dans les deux cas, le demandeur conserve ses documents pendant toute la procédure.

Les documents doivent être des photocopies claires et lisibles, de préférence en couleur et au format A4. Ceux rédigés en arabe ou en français doivent être accompagnés d’une traduction en anglais. Le demandeur reste responsable du choix des pièces, selon la liste reçue lors de sa demande en ligne.

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Étape 3 : recevoir sa réponse et activer son e-visa

La décision intervient en général dans un délai de trois semaines après le rendez-vous biométrique. Les délais peuvent être plus longs en période de forte demande, notamment avant l’été. Le demandeur reçoit la réponse par courriel.

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Depuis le 25 février 2026, les Algériens reçoivent un visa électronique, et non plus une vignette collée dans le passeport. Pour y accéder, ils doivent créer un compte en ligne auprès des services britanniques de l’immigration. Ce compte permet de consulter son visa, la durée de séjour autorisée, et de prouver ses droits à l’entrée.

Il faut voyager avec le passeport lié à l’e-visa. En cas de renouvellement du passeport, il faut mettre à jour ses informations dans son compte en ligne. Sans cette mise à jour, le contrôle à l’embarquement ou à la frontière peut poser problème.

Pourquoi un visa pour le Royaume-Uni peut-il être refusé ?

Les autorités britanniques vérifient d’abord que le demandeur est un visiteur sincère, qui quittera le pays à la fin de son séjour. Des attaches insuffisantes en Algérie, comme l’absence d’emploi stable ou de famille sur place, peuvent faire naître un doute. Le projet de voyage doit aussi être cohérent avec la situation du demandeur.

Des ressources insuffisantes ou mal justifiées constituent un autre motif fréquent de refus. Ainsi, un dépôt important et récent sur un relevé bancaire, sans explication, peut éveiller des soupçons. Les incohérences entre le formulaire et les justificatifs, ou un séjour irrégulier passé au Royaume-Uni, peuvent aussi entraîner un refus.

En cas de refus, la lettre de décision explique les motifs retenus. Il est possible de déposer une nouvelle demande, en corrigeant les points faibles du dossier. Les frais de la première demande ne sont pas remboursés.

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Visa Royaume-Uni pour les Algériens : les questions fréquentes

Combien coûte le visa pour le Royaume-Uni ?

Depuis l’Algérie, le visa visiteur standard coûte 25 453 dinars, soit 135 livres sterling, pour un séjour de six mois maximum.

Où déposer sa demande de visa pour le Royaume-Uni en Algérie ?

La demande se fait en ligne sur gov.uk, puis le rendez-vous biométrique a lieu dans un centre VFS Global. Le centre d’Alger est gratuit, ceux d’Oran et de Constantine facturent un supplément de 76,50 livres.

Faut-il apporter ses documents originaux chez VFS Global ?

Non, les justificatifs sont téléchargés en ligne avant le rendez-vous, ou numérisés au centre contre paiement. Le demandeur conserve ses documents.

Combien de temps faut-il pour obtenir un visa britannique ?

La décision intervient en général dans les trois semaines qui suivent le rendez-vous biométrique. Un service prioritaire payant permet d’obtenir une réponse plus rapide.

Les Algériens peuvent-ils utiliser l’ETA pour aller au Royaume-Uni ?

Non, l’ETA est réservée aux voyageurs dispensés de visa. Les Algériens doivent demander un visa visiteur.

Le visa britannique est-il toujours collé dans le passeport ?

Non, depuis le 25 février 2026, les Algériens reçoivent un visa électronique, consultable dans un compte en ligne.