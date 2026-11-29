Les ressortissants algériens demandeurs de visa pour la Roumanie, notamment les étudiants, accueillent avec soulagement une nouvelle mesure. L’ambassade de Roumanie à Alger vient en effet d’annoncer un changement concernant le traitement des dossiers, jusqu’alors transféré en Tunisie.

Le 13 novembre dernier, l’ambassade de Roumanie à Alger a annoncé de manière inattendue la délocalisation du traitement des demandes de visa en Tunisie. Cette mesure est intervenue après plusieurs semaines d’interruption de la réception des dossiers, liée à une insuffisance d’effectifs consulaires.

La décision avait soulevé un fort mécontentement et une grande incompréhension, la Roumanie ne figurant pas parmi les principales destinations des Algériens. Les quelques dossiers déposés concernent essentiellement des étudiants et des professionnels en déplacement, dont le traitement n’exige pas d’importants effectifs administratifs.

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Le traitement des dossiers de visa pour la Roumanie reprend à Alger

Les autorités roumaines semblent avoir pris la mesure de ce mécontentement. Vendredi, l’ambassade de Roumanie à Alger a annoncé la reprise de la réception et du traitement des demandes de visa au sein de sa section consulaire dès le mercredi 2 décembre prochain.

Dans un communiqué, l’ambassade précise que cette reprise s’effectue sur décision du ministère roumain des Affaires étrangères. Dès le 2 décembre 2026, l’arrivée d’un consul en mission temporaire permettra de traiter de nouveau les demandes directement à Alger et de suivre les dossiers en cours au siège de la section consulaire.

La représentation diplomatique précise par ailleurs que chaque candidat sera informé individuellement de la date de son rendez-vous via la plateforme eViza.

Un transfert motivé par le manque d’effectif

Confrontée à un manque d’effectifs au sein de sa représentation à Alger, l’ambassade de Roumanie avait officiellement transféré le traitement des demandes de visa vers son ambassade à Tunis. Cette décision du ministère roumain des Affaires étrangères visait à débloquer l’impasse opérationnelle qui ralentissait les démarches en Algérie et à assurer la continuité du service consulaire.

Pour les voyageurs ayant déjà déposé leur dossier, la représentation diplomatique avait indiqué que chaque demandeur serait informé individuellement de l’avancement de sa procédure via l’adresse électronique renseignée sur la plateforme eViza, invitant les usagers à surveiller régulièrement leurs courriers indésirables.

Si cette délocalisation avait initialement suscité de nombreuses interrogations quant à sa durée et aux délais de traitement, la situation est désormais rentrée dans l’ordre : avec la reprise des services consulaires à Alger, les voyageurs algériens n’ont plus besoin de se déplacer à Tunis pour effectuer leurs démarches.

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