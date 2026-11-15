Visa pour la Roumanie : les Algériens doivent désormais passer par Tunis pour déposer leur demande

Changement majeur pour les voyageurs algériens souhaitant se rendre en Roumanie : l’ambassade de Roumanie à Alger ne traite plus les demandes de visa. Confronté à un manque d’effectifs au sein de sa représentation diplomatique en Algérie, le ministère roumain des Affaires étrangères a officiellement décidé de transférer l’ensemble des services consulaires dédiés aux visas vers son ambassade à Tunis. Voici ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle procédure.

Vous avez déjà déposé votre dossier ? Gardez un œil sur votre boîte mail : les services consulaires contacteront directement les demandeurs par courrier électronique pour les informer de l’avancement de leur demande de visa.

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Pourquoi ce transfert ? La piste du manque d’effectifs

L’information a été officialisée via les réseaux sociaux. Dans un communiqué publié sur sa page officielle, l’ambassade de Roumanie à Alger indique : « Sur décision du ministère roumain des Affaires étrangères, les activités liées au traitement des demandes de visa ont été transférées à l’Ambassade de Roumanie à Tunis ».

Cette réorganisation survient alors que de lourdes contraintes administratives ralentissent déjà le traitement des dossiers en Algérie. Sans détour, la représentation diplomatique roumaine admet faire face à une véritable impasse opérationnelle, directement causée par un manque d’effectifs.

L’objectif affiché est clair : débloquer la situation au plus vite. Le communiqué souligne ainsi que « cette décision permet de mettre fin à la situation de blocage provoquée par le manque de personnel au sein de l’Ambassade de Roumanie à Alger, et d’assurer la poursuite du traitement des demandes de visa ». Si cette délocalisation vers Tunis permet de garantir la continuité du service, plusieurs zones d’ombre subsistent : l’ambassade n’a en effet communiqué ni sur la durée de cette mesure, ni sur les modalités pratiques de cette nouvelle organisation.

Dossiers déjà déposés : les réponses communiquées par e-mail

Pour les personnes ayant déjà entamé leurs démarches, l’ambassade se veut rassurante. Elle précise en effet que « les demandeurs concernés seront informés individuellement de la suite réservée à leurs dossiers, à l’adresse électronique enregistrée dans la plateforme eViza lors de l’introduction de leur demande ».

Les demandeurs algériens devront donc rester attentifs aux notifications envoyées sur l’adresse mail renseignée lors de leur inscription. L’ambassade de Roumanie recommande d’ailleurs la plus grande vigilance face aux filtres automatiques : « Nous invitons les demandeurs à consulter régulièrement leur boîte de réception, y compris le dossier des courriers indésirables (spam) », précise le communiqué.

Le communiqué reste néanmoins muet sur deux points essentiels : aucun calendrier n’a été avancé pour résorber les dossiers en attente, et l’impact concret de ce transfert sur les délais de traitement demeure inconnu.

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