Visa refusé en Algérie : la réalisatrice de Papicha opte pour le Maroc

La réalisatrice du Film Papicha, plusieurs fois primé à l’international, a choisi de tourner son prochain film chez le voisin Marocain, et pour cause, son équipe de tournage s’est vue refuser le visa d’entrée en territoire Algérien. Mounia Meddour a donc choisi de ne pas perdre plus de temps et d’Argent, et de se tourner vers le Maroc pour tourner son prochain Film.

Mounia Meddour a finalement tranché sur le lieu de tournage de son prochain film. La réalisatrice a opté pour le Maroc, tandis qu’elle voulait initialement le tourner en Algérie. Cependant, le refus de visa d’entrée en territoire Algérien pour son équipe de tournage l’en a vite dissuader, affirment nos conférés de Liberté.

Le film Papicha, présent aux oscars et interdit en Algérie

Toujours selon la même source, une autorisation a été demandée il y a un mois et demi par la réalisatrice au ministère de l’Intérieur afin d’avoir le feu vert pour venir réaliser ce nouveau film en Algérie. La démarche de Mounia Meddour a été vaine, de même que ses essais auprès du ministère de la Culture et celui des Affaires étrangères.

Outre le dernier prix qui lui a été attribué au Fifog (Festival international du film oriental de Genève), le film Papicha a été également présent aux oscars de 2020 et couronné aux Césars de la meme année. Cependant en Algérie il a été censuré. « Pour des raisons en interne, l’avant-première et la sortie nationale ont été annulées », a déclaré Redha Talmat, directeur du Centre algérien pour le développement du cinéma.

La réalisatrice a commenté cette censure en disant qu’elle avait appris la nouvelle par la rumeur, et que personne n’a pris la peine de lui donner des explications. Une année après, le visa est refusé à son équipe de tournage, ce qui la force à se tourner vers le voisin marocain qui, lui, encourage ce genre d’activités.