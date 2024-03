Visa pour l’Italie : VFS Global ouvre un nouveau centre en Algérie

Les Algériens demandeurs de visas Schengen dévoient passer par un des centres de traitement des demandes de visa, implanté en Algérie, pour déposer leurs dossiers de visa. VFS Global est l’un de ces prestataires qui offrent leurs services pour les Algériens.

Dans ce sillage, l’ambassade de l’Italie en Algérie a annoncé, lundi 4 mars 2024, l’ouverture d’un nouveau centre de traitement des demandes de visa pour l’Italie en Algérie.

Ouverture d’un nouveau centre de demande de visa pour l’Italie à Hassi Messaoud

En effet, pour répondre à la demande sur les visas italiens, l’ambassade de l’Italie a décidé l’ouverture d’un nouveau centre VFS Global à Hassi Messaoud. C’est ce qui ressort du communiqué de l’ambassade mis en ligne, lundi dernier, sur sa page officielle.

Le nouveau centre a été inauguré en présence du consul d’Italie en Algérie, en l’occurrence Omar Appolloni, en compagnie des représentants de VFS Global et de l’entreprise ENI et de plusieurs personnalités de la région. Par ailleurs, l’ouverture de ce nouvel établissement est dédiée pour répondre à la demande des entreprises algériennes opérant dans le secteur des hydrocarbures, indique l’ambassade de l’Italie dans son communiqué.

Par conséquent, le nouveau centre sera ouvert du mardi au jeudi. Et ce, de 8 h 30 jusqu’à 16 h. Il est important de rappeler que l’Italie possède le plus important réseau de huit centres de demande de visa. Notamment à Alger, Oran, Annaba, Bejaia, Constantine, Ghardaïa, Tindouf et Adrar. L’établissement de Hassi Messaoud est donc le 9ᵉ centre de demande de visa pour l’Italie, dans le pays.

A Hassi Messaoud alla presenza dei Rappresentanti di @VFSGlobal @eni delle Autorità 🇩🇿 e degli imprenditori 🇮🇹 presenti nella regione @ItalyinAlgeria inaugura uno sportello per i servizi consolari dedicato soprattutto alle aziende operanti nel settore degli idrocarburi @ItalyMFA pic.twitter.com/NcUgCB4Xqt — Italy in Algeria (@ItalyinAlgeria) March 4, 2024

Toujours au sujet des demandes de visa italien, VFS Global a récemment lancé un nouveau dispositif. Les demandeurs de visas doivent utiliser une nouvelle application, qui se base sur le système de reconnaissance faciale pour la prise de rendez-vous.

À LIRE AUSSI :

>> Demandes de visa France : VFS Global fait une nouvelle annonce concernant les mineurs

>> Visas pour la France : VFS Global dévoile un nouveau dispositif pour les mineurs