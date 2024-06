Visa pour l’Espagne : les Algériens dans le top 3 des demandeurs les plus recalés

Les Algériens sont nombreux à partir en Espagne pour différents motifs. Pour ce faire, ces derniers doivent d’abord obtenir le fameux visa Schengen à avant de traverser la Méditerranée. Un parcours semé d’embûches qui, par conséquent, cause le refus de plusieurs demandes.

Les dernières statistiques de visa Schengen montrent une hausse inquiétante des demandes de visa espagnol pour les ressortissants algériens qui souhaitent se rendre dans ce pays.

L’Espagne a refusé 41 993 demandes de visa aux Algériens en 2023

Pendant plusieurs années, les Algériens ont toujours été parmi les demandeurs de visa Schengen qui ont subi le plus de refus. Dans un nouveau classement, dressé par le site spécialisé Visa Schengen Info, des demandeurs les plus recalés, les Marocains arrivent en tête de la liste avec 51 280 refus sur un total de 174 551 demandes exprimées.

Par ailleurs, en deuxième position se place les ressortissants algériens avec un total de 41 993 rejets parmi 119 203 demandes de visa déposés auprès des services consulaires d’Espagne en Algérie. Cette augmentation des refus se traduit, aussi, par la hausse des demandes exprimées par les Algériens.

Ce top 10 des nationalités avec le plus de refus de visa pour l’Espagne se poursuit avec l’Équateur (16 051 refus), la Russie (15 742), l’Inde (13 447), le Pakistan (9 700), la République dominicaine et la Bolivie (un taux de rejet de 38%). De plus, le taux de refus a été aussi haut pour les ressortissants de l’Égypte (38.9 %), quant aux Algériens, ces derniers ont subi un taux de refus de demandes de visa pour l’Espagne de 32.9 %.

Dans l’autre côté de la balance, les Chinois représentent la nationalité qui a reçu le plus d’avis favorable à leurs demandes en 2023. En effet, le gouvernement espagnol a approuvé un total de 139 000 visas Schengen pour les ressortissants de ce pays.

