Visa pour l’Espagne : fin du dépôt chez BLS pour cette catégorie de dossiers

Le centre de demande de visa BLS International d’Oran vient d’annoncer un changement majeur dans la procédure de dépôt des dossiers pour les visas nationaux de long séjour. Cette décision marque un transfert de compétences opérationnelles vers les services consulaires d’Espagne à Oran.

Désormais, le centre de collecte n’est plus habilité à réceptionner les nouvelles demandes de visa national pour regroupement familial. Cette catégorie de visa essentielle pour les familles souhaitant rejoindre un proche résidant légalement en Espagne, sort du circuit habituel de l’externalisation.

« Nous informons notre aimable clientèle que, à compter de maintenant, le centre de demande de visa ne prend plus en charge la réception des demandes de visa national pour regroupement familial« , lit-on dans le communiqué de BLS International.

Nouvelle procédure de prise de rendez-vous

Pour pallier ce changement, une nouvelle voie de communication directe avec les autorités espagnoles a été mise en place. Les demandeurs doivent désormais suivre les étapes suivantes :

Canal unique : L’envoi d’un courriel est obligatoire pour solliciter un créneau.

L’envoi d’un courriel est obligatoire pour solliciter un créneau. Adresse de contact : Les demandes doivent être adressées exclusivement à cog.oran.res@maec.es afin de solliciter un rendez-vous.

Contrairement aux visas de court séjour (Schengen), le dépôt du dossier physique s’effectuera dorénavant au sein même du Consulat général d’Espagne à Oran.

Toutefois, afin de ne pas pénaliser les usagers ayant déjà entamé leurs démarches, une mesure de transition est prévue. En effet, les personnes disposant d’une confirmation de rendez-vous déjà obtenue auprès du centre BLS conservent leur créneau. Elles pourront se présenter au centre de demande de visa à la date et à l’heure initialement prévues pour finaliser leur dépôt.

Le Consulat d’Oran simplifie les procédures pour les demandeurs de visa de long séjour

Le Consulat général d’Espagne à Oran a instauré, depuis le 15 février 2026, une mesure exceptionnelle visant à réduire la saturation des services de légalisation. Cette décision simplifie le parcours administratif en supprimant l’obligation de légalisation consulaire pour les documents destinés aux visas nationaux de résidence (Visa D), à condition que le demandeur dispose déjà d’une « Resolución » favorable des autorités espagnoles pour un regroupement familial ou une résidence initiale.

Pour les usagers éligibles, la procédure se limite désormais à faire légaliser les documents originaux et leurs traductions auprès du Ministère des Affaires Étrangères (MAE) algérien. Une fois cette étape franchie, les dossiers peuvent être présentés directement au centre BLS International sans le cachet préalable du Consulat.

Bien que cette simplification facilite le dépôt des dossiers, les autorités précisent qu’il s’agit d’une mesure temporaire destinée à désengorger le flux actuel de demandes.

