Visa pour l’Espagne en Algérie : BLS annonce un nouveau calendrier de prise de rendez-vous

Du nouveau pour les demandeurs de visa Espagne en Algérie : le prestataire BLS International a annoncé d’importants changements concernant la prise de rendez-vous dans les centres d’Alger et d’Oran.

L’annonce a été faite via un communiqué publié sur le site officiel du prestataire, chargé de la collecte des demandes de visa pour l’Espagne en Algérie.

Dès le vendredi 17 juillet, la mise en ligne des créneaux de rendez-vous se fera deux fois par semaine, selon un calendrier désormais fixe.

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Les rendez-vous ouverts deux fois par semaine

Dans son communiqué, BLS précise que les réservations de créneaux seront désormais possibles deux fois par semaine :

Chaque vendredi à partir de 16h00.

Chaque mardi à partir de 17h00.

Applicable exclusivement aux centres d’Alger et d’Oran, cette nouvelle organisation nécessite que les demandeurs consultent régulièrement la plateforme de BLS afin de saisir les disponibilités dès leur mise en ligne : »Il est conseillé aux candidats de consulter régulièrement la plateforme de réservation de rendez-vous », écrit encore BLS International.

Ce changement de calendrier survient dans un contexte particulier : BLS a récemment prévenu les demandeurs ayant déposé leur dossier à Oran après le 31 mai 2026 qu’ils devaient s’attendre à des délais de traitement plus longs que prévu.

Par conséquent, le prestataire conseille vivement aux voyageurs d’anticiper ces retards avant de planifier leur séjour, et de patienter jusqu’à la réception officielle de la réponse à leur demande.

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Plusieurs catégories de visas désormais déposées chez BLS Alger

Du côté d’Alger, le processus d’enregistrement a lui aussi subi des ajustements ces derniers temps. Depuis le 17 avril 2026, l’accueil direct au centre BLS d’Alger a été étendu à plusieurs catégories de demandes de visa. Sont principalement visés les visas d’études, de regroupement familial et de résidence non lucrative, ainsi que l’ensemble des demandes préalablement validées par les autorités espagnoles.

Pour ces types de visas, le dépôt s’effectue toujours sans rendez-vous, dans la limite des places disponibles au centre. À travers ce nouveau calendrier de connexion, BLS souhaite offrir plus de visibilité et de prévisibilité aux demandeurs d’Alger et d’Oran, sans pour autant modifier les processus de traitement déjà en place.

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