Visa pour l’Espagne : cinq catégories de demandeurs ne passeront plus par le consulat d’Alger

Changement important pour les visas espagnols au consulat d’Alger : cinq catégories de demandeurs doivent désormais déposer leur dossier au centre BLS International, et non plus directement au consulat.

C’est via une note officielle sur son site internet que BLS International, le prestataire exclusif des consulats espagnols en Algérie, a officialisé la nouvelle.

« Le Consulat informe qu’à compter du dimanche 17/05/2026, le dépôt des demandes de visa pour les catégories suivantes sera transféré au centre BLS d’Alger« , écrit le centre de collecte des demandes de visa pour l’Espagne à Alger.

Voici les catégories concernées par ce changement

Dans sa note, le Consulat précise que ce transfert est effectif depuis ce dimanche 17 mai 2026. Sont désormais concernées les cinq catégories de visas suivantes :

Regroupement familial : membres de famille de citoyens espagnols (RFN/RFX).

Regroupement familial sous le régime général (RFK).

sous le régime général (RFK). Résidence non lucrative.

Études.

Dossiers pré-approuvés : toutes les demandes bénéficiant d’une décision préalable de la Délégation du Gouvernement ou de l’UGE-CE (Unité des Grandes Entreprises et Collectifs Stratégiques).

Le dépôt des dossiers sans rendez-vous

En pratique, la représentation consulaire espagnole n’accueillera plus ces profils de demandeurs, qui devront désormais passer exclusivement par le prestataire chargé de la collecte des demandes de visa.

C’est donc le centre BLS International d’Alger qui centralise ces dossiers depuis ce 17 mai dernier, conformément aux nouvelles directives du consulat espagnol. À noter également : les dépôts continuent de s’effectuer sans rendez-vous et selon les places disponibles, a indiqué le centre BLS.

BLS International simplifie les demandes de visa nomade numérique

Depuis le 4 mai 2026, le centre BLS International d’Oran a simplifié les procédures pour le visa national de télétravail (nomade digital) vers l’Espagne. Les demandeurs pourront désormais réserver leur rendez-vous en ligne via le site internet de BLS International. Cette nouveauté a été annoncée par BLS International dans un communiqué.

Le dépôt des dossiers de visa s’effectue directement au centre BLS International d’Oran. Par ailleurs, ce dernier recommande de s’assurer que l’ensemble des documents requis est dûment préparé avant la présentation au centre. En revanche, les détenteurs d’un titre de séjour pour télétravail obtenu directement en Espagne sont exemptés de cette procédure auprès de BLS International.

Pour les personnes exemptées, la prise de rendez-vous s’effectue directement auprès du Consulat d’Espagne à Oran. L’envoi des pièces requises (autorisation et copie du passeport) pour ces cas doit être adressé par voie électronique à cog.oran.res@maec.es.

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