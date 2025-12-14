Visa pour l’Espagne : ces demandeurs désormais dispensés de rendez-vous à Alger

À compter de ce dimanche 14 décembre 2025, la procédure pour le dépôt des demandes de visas nationaux espagnols de long séjour est modifiée et se déroulera directement au Consulat général d’Espagne à Alger. Bonne nouvelle : ces demandeurs sont désormais exemptés de l’obligation de la prise de rendez-vous.

Cette nouvelle procédure a été annoncée par le Consulat général d’Espagne à Alger dans un communiqué publié sur son site officiel.

Ce changement permettra d’alléger les procédures de demande de visa national espagnol, notamment en supprimant l’obligation de la prise de rendez-vous.

🟢 À LIRE AUSSI : Les États-Unis serrent la vis : le passé digital des touristes bientôt obligatoire

Rendez-vous visa pour l’Espagne : ces voyageurs désormais exemptés

Toutes les demandes de visas nationaux (ou de long de séjour) devront être présentées directement au niveau du Consulat général d’Espagne à Alger. Cela inclut les catégories telles que les visas pour études, le travail (salarié ou indépendant), de la Résidence non lucrative, de regroupement familial et la récupération de la résidence de longue durée.

Par ailleurs, ces dépôts se feront sans la nécessité d’un rendez-vous préalable, du dimanche au jeudi, dans un créneau horaire allant de 11h à 14h. L’Accès au Consulat sera strictement régi par l’ordre chronologique d’arrivée des demandeurs, et les services consulaires traiteront les dossiers, uniquement dans la limite des places disponibles ce jour-là.

La procédure pour les visas de court séjour maintenue chez BLS

Contrairement aux visas nationaux, la procédure de dépôt des visas de court séjour Schengen (90 jours maximum) reste inchangée.

Les demandeurs de visas pour motifs de tourisme, affaires, raisons médicales et autres séjours de courte durée devront, comme à leur habitude, soumettre leur dossier auprès du prestataire de services désigné, BLS International.

BLS à Alger annonce un report de rendez-vous

BLS International, centre de dépôt des demandes de visa Schengen pour l’Espagne à Alger, a annoncé une modification de son calendrier. L’annonce a été mise en ligne le dimanche 30 novembre 2025.

En effet, les rendez-vous initialement prévus pour le mardi 30 décembre 2025 sont officiellement reportés. La nouvelle date de rendez-vous est fixée au mercredi 7 janvier 2026, à la même heure initiale. Les demandeurs concernés sont appelés à se présenter au centre BLS à Alger.

Le centre BLS à Alger maintiendra un service minimum le 30 décembre 2025. Ce service minimum inclut la récupération des passeports, la gestion des recours et suivis spéciaux, et l’information générale.

🟢 À LIRE AUSSI : Visa Schengen pour l’Espagne : BLS à Alger annonce un report des rendez-vous

