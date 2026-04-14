Visa pour l’Espagne : bonne nouvelle, le dépôt sans rendez-vous autorisé pour ces demandeurs

Le centre BLS International d’Alger autorise désormais une catégorie spécifique de demandeurs algériens de visa pour l’Espagne à soumettre leur demande sans passer par la procédure de prise de rendez-vous préalable.

Le prestataire de services BLS International, chargé de la collecte des demandes de visa Schengen pour l’Espagne à Alger, vient d’introduire des changements significatifs visant à simplifier les démarches pour certains voyageurs, tout en renforçant les contrôles de sécurité.

Par le biais d’un communiqué diffusé sur son portail officiel, BLS International, le prestataire agréé pour les visas espagnols en Algérie, a officialisé cette information.

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Qui est concerné par le dépôt sans rendez-vous ?

Désormais, les demandeurs de la catégorie ALG4 peuvent déposer leur dossier de visa pour l’Espagne sans rendez-vous préalable au centre BLS d’Alger. Cette procédure simplifiée est accessible exclusivement entre 08h30 et 10h00, à condition de présenter un précédent visa espagnol de deux ans minimum délivré après le 1er janvier 2021.

« Nous informons notre aimable clientèle que les demandeurs relevant de la catégorie ALG4 sont autorisés à déposer leur dossier sans rendez-vous préalable de 8 h 30 à 10 h« , lit-on dans le communiqué de BLS International.

Cette mesure vise avant tout à fluidifier l’accueil des voyageurs fréquents et à accélérer le traitement des profils déjà connus par les services consulaires. En facilitant l’accès direct au centre, BLS International souhaite offrir un parcours plus rapide et efficace pour les usagers réguliers.

L’initiative constitue un levier stratégique pour lutter contre la spéculation et les réseaux de revente de rendez-vous. En supprimant l’obligation de réservation pour cette catégorie, les autorités sécurisent le processus de dépôt et limitent les abus sur les plateformes en ligne.

Nouveaux horaires pour la prise de rendez-vous en ligne

Pour les autres catégories nécessitant un rendez-vous, une modification importante du calendrier numérique a été instaurée depuis le 9 avril 2026.

Désormais, les créneaux de rendez-vous sur le site web officiel de BLS International sont mis en ligne à 18h00, au lieu de 20h00 précédemment. Il est conseillé aux usagers de se connecter dès ce nouvel horaire pour maximiser leurs chances d’obtenir une date.

Le Consulat d’Espagne à Alger a également durci les règles concernant les nouveaux passeports. Si votre document de voyage a été émis en 2025 ou 2026, vous devez obligatoirement fournir une photocopie intégrale de votre ancien passeport (toutes les pages, sans exception).

Cette mesure permet aux autorités de vérifier l’historique de voyage des demandeurs et de s’assurer de la cohérence des dossiers.

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