Visa pour l’Espagne : BLS International modernise la prise de rendez-vous

BLS International, prestataire chargé de la collecte des demandes de visa pour l’Espagne, franchit un nouveau cap en Algérie. En déployant des technologies de surveillance intelligentes et des standards de gouvernance internationaux, le groupe modernise ses services de visas et consulaires pour garantir à chaque demandeur un parcours fluide, transparent et rigoureusement équitable.

Partenaire technologique de confiance des gouvernements (G2C), BLS International intègre l’IA au cœur de ses opérations pour optimiser l’expérience citoyenne.

En déployant des outils de surveillance en temps réel et un contrôle opérationnel strict — particulièrement sur la gestion des rendez-vous —, BLS garantit un parcours usager plus fluide, fiable et équitable, sous la supervision directe des autorités publiques.

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BLS International impose de nouveaux contrôles

Le prestataire place la satisfaction des demandeurs de visa au coeur de son approche en proposant des expériences de service fluides, réactives et centrées sur les usagers. Grâce à une supervision technologique avancée et à des référentiels structurés d’assurance qualité, BLS International améliore en continu la fiabilité de ses services, tout en s’adaptant aux attentes évolutives des missions diplomatiques et des demandeurs.

Pour garantir un accès équitable aux rendez-vous et protéger rigoureusement les données des demandeurs, BLS International déploie un système de sécurité multicouche ultra-performant. Ce dispositif associe des vérifications humaines avancées — telles que les protocoles CAPTCHA, l’authentification OTP et la détection de présence — à des barrières anti-robots rigoureuses, incluant la détection des anomalies de réservation, la limitation des tentatives et l’analyse des temps de réponse afin de bloquer efficacement toute tentative d’automatisation.

En effet, ces dispositifs renforcent les principes de transparence et d’égalité d’accès, tout en garantissant une expérience de prise de rendez-vous plus sécurisée et fiable.

Des dispositifs de suivi opérationnel

Par ailleurs, pour garantir un service fluide, réactif et cohérent, BLS International assure un suivi opérationnel permanent associé à des contrôles qualité rigoureux. Ce dispositif structuré permet de maintenir une expérience utilisateur optimale et sans interruption au sein de ses centres, même lors des pics de forte affluence.

S’appuyant sur les standards internationaux les plus rigoureux, ces opérations sont certifiées par l’audit ISAE 3402 Type II ainsi que par les normes ISO 9001:2015 (qualité), ISO/IEC 27001:2022 (sécurité de l’information) et ISO 22301:2019 (continuité d’activité).

Pour franchir un nouveau cap, BLS International investit continuellement dans la formation de ses équipes et optimise ses processus internes, mettant l’accent sur l’accompagnement personnalisé des demandeurs, l’excellence de la communication et l’harmonisation parfaite des services sur l’ensemble de ses sites.

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