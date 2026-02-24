Visa pour l’Espagne : BLS annonce de nouvelles règles dès le 15 mars 2026

Le centre de collecte des visas BLS International à Oran a annoncé de nouvelles dispositions concernant le dépôt des dossiers de visa de résidence. À compter du 15 mars 2026, les procédures évoluent pour certaines catégories de demandeurs. Voici ce qu’il faut retenir.

Les candidats à l’expatriation vers l’Espagne devront s’adapter à une nouvelle organisation. Selon un récent communiqué de BLS International, les demandeurs de visa de résidence non lucrative et de visa de résidence en tant que travailleur indépendant devront désormais soumettre leur dossier directement au centre de dépôt de Oran.

Pour assurer la gestion des flux, le centre informe que le dépôt ne pourra se faire que sur rendez-vous préalable. La plateforme de réservation en ligne ouvrira ses créneaux à partir du 1er mars 2026. Point important pour les postulants : les rendez-vous seront mis en ligne tous les jours ouvrables à 20h00. Il est donc conseillé d’être particulièrement vigilant et réactif sur le site internet officiel de BLS pour obtenir un créneau.

Une prise de rendez-vous en ligne obligatoire

L’une des précisions majeures de ce communiqué concerne la conformité des dossiers. Pour les visas de résidence non lucrative, BLS rappelle que certains documents essentiels doivent impérativement être légalisés au préalable par le Consulat avant le dépôt physique du dossier au centre.

Les documents concernés par cette obligation de légalisation sont :

Le certificat médical ;

L’extrait de casier judiciaire ;

Les certificats d’état civil.

BLS International insiste sur la nécessité de présenter un dossier complet le jour J. Tout manque de document ou absence de rendez-vous confirmé entraînera systématiquement le refus de traitement de la demande. Avant de se déplacer au centre d’Oran à partir du 15 mars, il est donc vivement recommandé de doubler la vérification de chaque pièce jointe et de s’assurer que les légalisations consulaires requises ont bien été effectuées.

Fin du dépôt chez BLS pour les demandes de visa de regroupement familial

Le centre BLS International d’Oran n’est plus habilité à réceptionner les nouvelles demandes de visa national pour regroupement familial. Cette procédure est désormais transférée directement aux services du Consulat général d’Espagne à Oran, marquant la fin de l’externalisation pour cette catégorie spécifique de long séjour.

Pour obtenir un rendez-vous, les demandeurs doivent dorénavant utiliser un canal unique en envoyant un courriel à l’adresse cog.oran.res@maec.es. Le dépôt physique du dossier ne se fera plus au centre de collecte, mais au sein même de l’enceinte consulaire après confirmation du créneau par les autorités espagnoles.

Une mesure de transition est toutefois mise en place pour ne pas perturber les démarches en cours : les usagers possédant déjà une confirmation de rendez-vous obtenue via BLS sont autorisés à se présenter au centre de demande de visa à la date initialement prévue pour finaliser leur dépôt.

