Visa pour l’Espagne : attention, BLS annonce des retards pour les demandes déposées après cette date

Si vous prévoyez de vous envoler pour l’Espagne, il va falloir vous armer d’un peu plus de patience. Face à l’allongement des délais de traitement des visas, le prestataire BLS International appelle les demandeurs à la prudence et à une organisation anticipée. N’attendez pas le dernier moment pour planifier votre voyage !

Le centre chargé de la collecte des demandes de visa pour l’Espagne à Oran, BLS International, a publié une note importante pour les voyageurs algériens. Elle s’adresse aux demandeurs ayant déposé leur demande le 31 mai ou après cette date.

Selon le prestataire, le traitement des demandes de visa pourrait prendre plus de temps que prévu, en raison des délais de traitement plus longs que d’habitude.

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BLS appelle les demandeurs à éviter les départs trop serrés

Cette alerte intervient en pleine période estivale. L’été étant marqué par une hausse des demandes de visa Schengen pour l’Espagne, destination très sollicitée par les Algériens notamment pour les séjours touristiques, familiaux ou professionnels.

Par ailleurs, BLS appelle les demandeurs à prendre en compte ce délai supplémentaire, notamment au moment de planifier leur voyage. L’alerte s’adresse aux demandeurs qui ont prévu une date de départ proche, réservé un billet de voyage ou engagé des frais d’hébergement.

En effet, pour les candidats au voyage, les conséquences d’une attente prolongée sont concrètes : billets bloqués, réservations d’hôtel perdues ou rendez-vous manqués… Sans option de modification, le moindre contretemps peut vite chiffrer et gâcher le séjour.

Les demandeurs appelés à patienter

BLS International invite les voyageurs algériens à patienter et à attendre une communication ultérieure pour connaître l’issue de leur demande. En d’autres termes, les candidats habituels ne doivent pas considérer le délai habituel comme garanti tant qu’aucune réponse officielle n’a été émise.

« Les demandeurs sont priés de bien vouloir tenir compte de ce qui précède lors de la planification de leur voyage et d’attendre une communication ultérieure concernant l’issue de leur demande », écrit encore le prestataire dans son communiqué.

Par ailleurs, BLS International propose un service d’assistance pour les demandeurs dans le besoin. Ce service concerne les personnes dont le dossier est déjà en cours de traitement et qui souhaitent obtenir des informations sur la procédure.

« Les demandeurs ayant besoin d’assistance concernant leur demande en cours de traitement sont invités à contacter le Centre de demande de visa par le biais des canaux de communication disponibles », explique BLS.

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