Visa pour le Royaume-Uni : voyager, étudier ou travailler coûtera plus cher dès le 8 avril 2026

À compter du 8 avril 2026, le Royaume-Uni procédera à une revalorisation des coûts liés aux services d’immigration. Le ministère de l’Intérieur britannique a validé l’augmentation des frais de dossiers pour les visas et la résidence permanente. Cette évolution tarifaire s’adresse à tous les ressortissants étrangers — touristes, étudiants ou professionnels — ainsi qu’aux structures britanniques engagées dans le recrutement international.

Dès le 8 avril 2026, les frais d’immigration au Royaume-Uni grimperont de 6 % à 9 %. Cette annonce, faite par le Home Office le 1er avril, concerne la majeure partie des services de visas et de titres de séjour gérés par le ministère de l’Intérieur.

Cette hausse tarifaire vise à assurer l’autofinancement du système migratoire britannique. D’après le Trésor, ces ajustements devraient rapporter près de 47 millions de livres sterling annuels. Cette manne financière sera réinvestie dans la modernisation de la sécurité frontalière ainsi que dans le soutien aux couloirs humanitaires, notamment pour les ressortissants d’Ukraine, de Hong Kong et d’Afghanistan.

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Les visas touristiques, étudiants et travailleurs concernés

La hausse tarifaire impacte plusieurs catégories clés de titres de séjour à partir du 8 avril 2026. Par exemple, le coût d’un visa de visiteur standard grimpera à 135 livres sterling (contre 127 livres sterling actuellement). Pour les étudiants, les frais s’élèveront à 558 livres sterling au lieu de 524 £. Enfin, le visa de travailleur qualifié (durée maximale de 3 ans) connaîtra une augmentation de 50 livres, passant de 769 £ à 819 £.

Les entreprises recrutant à l’international ne sont pas épargnées par cette révision tarifaire. À compter du 6 avril 2026, les nouvelles demandes de licence de sponsor verront leurs prix ajustés :

Grandes et moyennes entreprises : le tarif passe de 1 579 £ à 1 682 £.

le tarif passe de 1 579 £ à 1 682 £. Petites entreprises : le coût est désormais fixé à 611 £.

L’augmentation touche aussi à la résidence permanente

Le coût de l’accès à la résidence permanente au Royaume-Uni (Indefinite Leave to Remain – ILR) subira également une augmentation. À compter du 8 avril 2026, les frais pour chaque demandeur principal passeront de 3 029 £ à 3 226 livres sterling.

D’après les experts juridiques et les cabinets de recrutement, le budget total pour une famille de quatre personnes souhaitant obtenir la résidence permanente après cinq ans pourrait franchir la barre des 30 000 livres sterling. Cette somme colossale intègre non seulement les frais de dossier, mais aussi la surtaxe santé (IHS), qui s’élève annuellement à 1 035 livres par adulte et 776 livres par enfant.

Face à la flambée des tarifs, les employeurs britanniques doivent revoir leurs prévisions financières. Les départements RH s’inquiètent non seulement de ces surcoûts, mais aussi d’un système déjà sous tension : plus de six demandes de visa de travail sur dix accusent déjà un retard par rapport au délai réglementaire de deux mois.

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