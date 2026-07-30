Visa pour le Royaume-Uni : vers une exception pour les travailleurs de la santé

Alors que le gouvernement britannique resserre la vis sur les visas de travail, une exception stratégique pourrait voir le jour. Andy Burnham, Premier ministre britannique, plaide pour assouplir les conditions de séjour des professionnels de santé actuellement en poste. Décryptage d’un possible tournant pour le secteur du soin.

Alors que le ministère de l’Intérieur britannique prévoit de durcir la politique migratoire, des centaines de milliers de travailleurs du secteur pourraient finalement échapper à ces nouvelles restrictions. Une exemption défendue par Andy Burnham pour désengorger un secteur en crise.

En parallèle, le Premier ministre s’apprête à faire de la création d’un service national de soins une priorité absolue d’ici les prochaines élections, accélérant ainsi le projet initié par son prédécesseur, Keir Starmer.

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Des exemptions aux nouvelles restrictions de la résidence permanente

Andy Burnham envisage d’accorder des exemptions aux projets de durcissement du statut de résident permanent (ILR) portés par Shabana Mahmood. L’objectif est d’épargner les travailleurs migrants du secteur des soins déjà installés au Royaume-Uni afin d’éviter d’aggraver la crise de recrutement et de fidélisation du personnel.

Parmi les solutions à court terme pour soulager le secteur et désengorger le NHS, Burnham prévoit d’injecter des fonds supplémentaires dans le Better Care Fund (déjà doté de 9 milliards de livres sterling). Cette mesure permettrait notamment de financer des soins de courte durée gratuits après une hospitalisation afin de limiter les réadmissions urgentes.

Pour bâtir un système de soins universel sur le long terme, l’hypothèse de lever de nouveaux impôts ou d’instaurer une taxe dédiée n’est pas écartée. Ces options de financement s’inscriront dans le cadre des réflexions menées pour réformer un modèle jugé défaillant et sous-financé face aux besoins de la population.

Exempter de visa les aides-soignants déjà présents au Royaume-Uni

Face aux projets de la ministre de l’Intérieur, Shabana Mahmood, visant à doubler le délai d’accès à la résidence permanente (Indefinite Leave to Remain), le secteur de la santé se retrouve sous pression. Cette mesure menace directement les travailleurs migrants, qui ont bénéficié d’environ 200 000 visas de travail dans ce secteur au cours des cinq dernières années, hors personnes à charge.

Par ailleurs, pour éviter une crise de recrutement, Andy Burnham préconise une approche à deux vitesses. Il propose d’exempter les aides-soignants déjà installés au Royaume-Uni afin de sécuriser leur droit de séjour, tout en réservant l’application de ces nouvelles contraintes strictes uniquement aux futurs arrivants.

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