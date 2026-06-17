Visa pour le Royaume-Uni : Londres simplifie les démarches, voici qui est concerné

La relation entre Alger et Londres n’est plus cantonnée aux hydrocarbures. Dans un entretien accordé au quotidien Echorouk, l’ambassadeur britannique en Algérie, James Downer, dresse le portrait d’une coopération bilatérale qui s’étend désormais à la transition énergétique, à la formation des enseignants, mais aussi à l’immigration et aux visas.

Cet agenda ambitieux est porté par une volonté partagée de transformer des déclarations d’intention en projets concrets.

Lors de cet entretien avec Echorouk, l’ambassadeur du Royaume-Uni revient sur les facilités adoptées par le gouvernement britannique en faveur des demandeurs de visa.

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Nouvelles facilités pour les demandeurs de visa pour le Royaume-Uni

L’ambassadeur rappelle que le Royaume-Uni a lancé le nouveau système de visa électronique pour ses visiteurs en février dernier. Désormais, un seul déplacement au centre des visas suffit, et les demandeurs peuvent conserver leur passeport gratuitement durant le traitement de leur dossier. Cette nouveauté intervient alors que les étudiants internationaux bénéficient d’un système de visa électronique pour le Royaume-Uni depuis l’an dernier.

Par ailleurs, James Downer explique que les Algériens souhaitant demander n’importe quel type de visa britannique peuvent obtenir un rendez-vous dans un délai de seulement cinq jours ouvrables à compter de la date du dépôt de leur demande de visa.

Quant aux hommes d’affaires et aux professionnels, l’ambassade britannique propose aussi un programme spécial pour fluidifier les démarches des entreprises. Déjà testé avec deux grands groupes algériens, ce programme s’apprête à accueillir de nouvelles entreprises locales.

Le Royaume-Uni, terre d’opportunités pour les étudiants algériens

Pour l’ambassadeur, le Royaume-Uni est un excellent choix pour les étudiants désireux de poursuivre leur cursus à l’international. Le pays est une terre d’opportunités pour les talents du monde entier. Cela s’explique par la force de son État de droit, un climat des affaires très favorable et un système éducatif d’excellence, qui compte quatre des dix meilleures universités mondiales.

De plus, le diplomate considère que son pays se distingue par une longue tradition d’ouverture, de tolérance et de respect mutuel.

Lors de cet entretien, James Downer évoque aussi la formation des enseignants algériens à l’anglais grâce au programme English Connects. Ce dernier met à la disposition des milliers d’enseignants des ressources pédagogiques en libre accès. Une bibliothèque numérique complète l’offre, donnant accès gratuitement à des dizaines de milliers d’ouvrages, de revues et de journaux. Trois écoles britanniques internationales opèrent par ailleurs sur le territoire national, dont la toute première implantée hors d’Alger, inaugurée à Oran en janvier dernier par l’ambassadeur Downer lui-même.

Sur le front universitaire, deux financements ont été accordés cette année pour permettre à des établissements des deux pays de développer des programmes de double diplôme destinés aux étudiants algériens. Le Conseil culturel britannique travaille activement à élargir ce cadre, avec la publication en novembre 2025 d’un rapport sur les perspectives de l’enseignement transfrontalier.

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