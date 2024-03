Visa pour l’Algérie : quelles sont les démarches ?

Cet été, l’Algérie devient le pays tendance à découvrir pour les touristes étrangers, notamment européens. Après le coup médiatique que le pays a reçu à travers les jeux méditerranéens, mais aussi la visite de nombreuses personnalités connues au pays, beaucoup d’amateurs de voyages ont inscrit l’Algérie à leurs « Bucket lists ».

Si vous ne possédez pas la nationalité des pays suivants : Libye, Mali, Malaisie, Maldives, Seychelles, Syrie, Tunisie et Yémen, il vous faudra alors faire une demande de visa afin de pouvoir entrer sur le territoire algérien.

Demander son visa pour l’Algérie

La demande pour un citoyen étranger n’ayant pas de double nationalité algérienne doit être soumise avant le départ. Le demandeur devra se rendre au consulat d’Algérie dans son pays de résidence ou par le biais d’agences spécialisées.

Pour le visa touristique, les pièces à fournir sont :

Le formulaire de demande de visa dûment rempli et signé, en double exemplaire,

Un passeport ayant une validité d’au moins six mois plus la photocopie de la première page,

Deux photos d’identité,

Une attestation d’assurance voyage qui doit être valable pour toute la durée du séjour,

Une réservation d’hôtel pour toute la durée du séjour ou un certificat d’hébergement légalisé par la mairie du lieu de résidence de la personne qui invite, en joignant sa pièce d’identité,

Pour les enfants mineurs : présenter un acte de naissance de l’enfant ou un livret de famille,

Des justificatifs des ressources : une attestation de travail, bulletin de salaire, etc.

Le dépôt du dossier se fait au niveau de l’ambassade, les frais du traitement de dossier s’élèvent à 110 euros (pour les citoyens français). Les frais de traitement peuvent varier selon les pays ; les demandeurs de visa avec un passeport turc par exemple ne payeront que 50 euros.

L’ambassade peut aussi exiger un entretien personnel et se réserve le droit de vous demander des documents supplémentaires si jugé nécessaire à l’évaluation de votre demande de visa. Tout dossier incomplet ne pourra pas être traité en temps voulu, prendra du retard et risque d’être refusé. Le temps de la procédure ne dure en moyenne pas plus de 15 jours.