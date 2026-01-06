Visa pour la Turquie : un nouvel intermédiaire désigné, voici ce qui change pour les Algériens

L’ambassade de Turquie en Algérie a annoncé, mardi, un changement important dans la procédure de dépôt des demandes de visa. À compter du 11 janvier, un nouvel organisme sera chargé de recevoir et de traiter les dossiers des demandeurs algériens souhaitant se rendre en Turquie. Cette décision s’inscrit dans une volonté de centralisation et de clarification du processus, afin d’améliorer la gestion des demandes à l’échelle nationale.

Dans un communiqué officiel, l’ambassade turque a précisé que, conformément à une décision du ministère des Affaires étrangères de la République de Turquie, l’organisme DTV/Mosaic Visa a été désigné comme l’unique intermédiaire autorisé. Cette structure sera désormais la seule habilitée à recevoir les demandes de visa pour la Turquie sur l’ensemble du territoire algérien.

Selon la même source, cette mesure vise à mettre fin aux dépôts de dossiers auprès de plusieurs intermédiaires non reconnus, une pratique qui a parfois entraîné des retards, des confusions ou des refus de traitement. À partir de la date annoncée, toutes les demandes devront obligatoirement passer par DTV/Mosaic Visa.

Fin des dépôts via des canaux non officiels

L’ambassade a été claire sur ce point : aucune demande de visa déposée par des personnes ou des institutions autres que DTV/Mosaic Visa ne sera prise en charge. Les autorités turques entendent ainsi renforcer le cadre officiel de la procédure et protéger les demandeurs contre d’éventuelles pratiques frauduleuses ou non conformes.

Cette annonce intervient dans un contexte de forte demande de visas pour la Turquie, une destination très prisée par les Algériens, que ce soit pour le tourisme, les affaires, les soins médicaux ou les études. La Turquie figure en effet parmi les pays les plus visités par les ressortissants algériens ces dernières années.

DTV/Mosaic Visa, seul organisme habilité

Sur le plan pratique, l’ambassade a indiqué que le bureau de DTV/Mosaic Visa à Oran a déjà entamé la réception des dossiers. Les demandeurs résidant dans l’ouest du pays peuvent ainsi déposer leurs demandes sans attendre. Concernant la capitale, l’ouverture du bureau d’Alger est prévue « dans les plus brefs délais », selon le communiqué.

Cette répartition géographique vise à faciliter l’accès au service et à réduire la pression sur un seul point de dépôt. D’autres informations relatives aux horaires, aux documents requis et aux délais de traitement devraient être communiquées ultérieurement par l’organisme concerné.

Pour de nombreux voyageurs algériens, cette nouvelle organisation pourrait apporter plus de clarté et de transparence dans les démarches. Reste à voir si la centralisation des demandes permettra également de réduire les délais de traitement, un point souvent critiqué par les demandeurs de visa. En attendant, les autorités appellent les citoyens à se renseigner uniquement auprès des canaux officiels afin d’éviter toute mauvaise surprise.