Visa pour la Pologne : les Algériens parmi les nationalités les plus refusées

L’espace Schengen, qui permet la libre circulation des personnes entre de nombreux pays européens, a des règles communes en matière de visas. Si les règles de base d’obtention d’un visa Schengen sont harmonisées, certains pays se montrent plus stricts que d’autres dans l’évaluation des demandes, c’est le cas de la Pologne.

Selon les statistiques publiées par SchengenVisaInfo, la Pologne enregistre un taux d’approbation assez élevé de 85%. Cependant, tous les ressortissants étrangers ne peuvent pas obtenir ce document de voyage vers ce pays.

La Pologne a refusé 1325 demandes de visa aux Algériens

En effet, certains pays ont tendance à voir les demandes de visas formulées par leurs ressortissants rejetées plus souvent que d’autres. Les Algériens font partie des demandeurs des pays susceptibles d’être rejetés lors d’une demande de visa polonais.

En 2023, le gouvernement polonais a reçu un total de 3 183 demandes de visa, dont 1325 ont été rejetées. Avec ce chiffre, les ressortissants algériens se classent parmi les demandeurs ayant reçu 60 % des refus exprimés par la Pologne.

Dans ce classement, on retrouve, aussi, la Biélorussie, qui est le pays avec le plus grand nombre de visas refusés. La Pologne a refusé un total de 4 097 demandes de ces ressortissants. L’Inde est le deuxième pays avec le plus de refus de ce document de voyage, soit 2 288 refus sur un total de 11 954 demandes.

Par ailleurs, la Chine et la Turquie ont reçu respectivement 1 974 et 1 270 refus de la part de la Pologne.

Voici pourquoi votre demande de visa pour la Pologne risque d’être refusée

L’ambassade de Pologne en Algérie a précédemment annoncé une nouvelle règle concernant les demandes de visa. Dans un communiqué publié le 5 février 2025, la représentation diplomatique précise que les formulaires contenant des informations erronées seront désormais systématiquement rejetés.

Parmi les points à vérifier avant de déposer son dossier, l’ambassade insiste particulièrement sur :

L’exactitude du numéro de passeport ;

La précision des informations personnelles.

Seules les erreurs concernant les dates de départ et de retour pourront être tolérées. Le non-respect de ces règles entraîne le refus systématique du formulaire de visa et par conséquent, de la demande de visa polonais.

En parallèle, un nouveau système de prise de rendez-vous a été mis en place pour les visas nationaux polonais et Schengen, excluant les demandes pour motifs d’études ou de travail.

Ce système fonctionne désormais sur une base hebdomadaire, avec l’attribution des créneaux par email selon l’ordre d’enregistrement des demandes. Les candidats sont priés de ne pas contacter l’ambassade et d’attendre la confirmation de leur rendez-vous par voie électronique.

