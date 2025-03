Visa pour la France : VFS Global modifie ses horaires pour l’Aïd, voici ce qui change

À l’occasion de l’Aïd el-Fitr, le centre de collecte des demandes de visa pour la France en Algérie revient dans un nouveau communiqué, pour dévoiler les nouveaux horaires de fonctionnement de son établissement durant cette période.

En attendant l’ouverture officielle des centres de Capago en Algérie, VFS Global continue de recevoir les demandes de visas pour la France. D’ailleurs, il vient de dresser un programme détaillé pour assurer ses services durant l’Aïd el-Fitr.

VFS Global fait une annonce importante

Dans un nouveau communiqué, publié en ce jeudi 27 mars 2025, VFS Global annonce que son centre sera ouvert le 30 mars 2025, en fonction de la date de l’Aïd el-Fitr, uniquement entre 8h 00 et 12 h00. Et ce, pour accueillir les demandeurs ne nécessitant pas un rendez-vous, à savoir les ascendants et conjoints de ressortissants français et les retraités qui souhaitent renouveler leurs titres de séjour. Par ailleurs, le centre de contact téléphonique et le service de retrait des passeports fonctionneront également entre 8 h 00 et 12h.

Par ailleurs, le centre reprendra service à partir du 2 mars prochain, entre 8h et 12h pour accueillir les catégories de demandeurs qui n’ont pas besoin de rendez-vous pour le dépôt de leurs dossiers au niveau de VFS Global à Alger.

Selon le même communiqué, le prestataire ouvrira également ses portes en date du 3 mars, toujours en fonction de la date de l’Aïd el-Fitr, notamment de 8h jusqu’à 11h pour accueillir les ascendants et conjoints de ressortissants français, mais aussi les personnes souhaitant renouveler leurs titres de séjour pour retraités.

En revanche, VFS Global informe que le service Prime Time et Premium ne seront pas disponibles durant cette période.

Capago remplacera VFS et TLS en Algérie

Capago International devient officiellement le nouveau prestataire officiel pour la gestion des demandes de visa français en Algérie, remplaçant VFS Global et TLSContact. L’entreprise française lance sa plateforme de réservation en ligne, marquant une étape cruciale dans la modernisation du processus.

Le nouveau système propose une procédure entièrement digitalisée accessible 24h/24 et 7j/7. Tous les types de visa (tourisme, affaires, études et famille) sont concernés par ce changement. Le processus se déroule en quatre étapes principales : la soumission du formulaire de demande, la préparation du dossier, l’attribution automatique d’un créneau selon les disponibilités consulaires, et la confirmation du rendez-vous.

Les demandeurs disposent de 72 heures pour confirmer leur rendez-vous en réglant les frais de service, faute de quoi le créneau sera réattribué. L’ouverture physique des centres Capago en Algérie est programmée pour le 8 avril 2025, promettant une expérience simplifiée et sécurisée pour les demandeurs de visa.

Cette transformation numérique vise à optimiser le traitement des demandes de visa et à offrir un service plus efficace aux ressortissants algériens souhaitant se rendre en France.

