Visa pour la France : VFS global apporte de nouvelles précisions

Le centre VFS Global , chargé de la réception des dossiers de visas pour la France en Algérie a révélé, vendredi 11 février, les conditions qu’il juge nécessaires afin d’assurer un traitement plus rapide et plus efficace des dossiers.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le centre a précisé les conditions à respecter par toute personne souhaitant obtenir son titre d’entrée en France.

Dans un premier temps, un formulaire en ligne doit être impérativement complété, enregistré et validé sur le site officiel VISA-FRANCE, de plus pour les demandes groupées telles que les familles il est exigé que les formulaires soient eux aussi groupés.

Le centre ajoute que celui-ci ne doit pas comporter de mention brouillon ni être rempli à la main.

Néanmoins les demandeurs qui ne respectent pas les conditions citées précédemment pourront disposer d’une assistance afin de les accompagner pour la procédure dont le tarif équivaut à 6300DA ou refaire la demande en ligne avec l’assurance d’être reçu jusqu’à 15h00.

Une dernière alternative se présente a eux: reprogrammer un rendez-vous sachant que l’équipe s’engage à en fournir un sous cinq jours.

Voyage en France : la fin des tests PCR

D’après la chaîne BFM TV, le ministère français des Affaires étrangères affirme que les passagers vaccinés ne seront plus dans l’obligation de présenter de tests PCR ou antigénique et ce dans une semaine à compter du 8 février.

Par contre, il faut être vacciné avec l’un des vaccins reconnus en France, à savoir Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou Janssen.

L’intégralité des pays sont concernés par cette nouvelle mesure même si « les motifs impérieux s’appliqueront encore pour certains pays, mais plus les tests », explique BFM TV.