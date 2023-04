Visa pour la France : VFS Global Alger annonce une fermeture

Le centre de traitement des visas VFS Global a émis une déclaration importante concernant la réception des demandes de visa Schengen pour la France.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle, VFS Global a déclaré: « Nous informons nos chers clients que le centre de demande de visa français sera fermé le dimanche 9 avril 2023« . Cependant, le centre n’a pas précisé les raisons de la fermeture de ses portes le dimanche.

Cette annonce pourrait affecter les demandeurs de visa en France. Il est donc recommandé de suivre les mises à jour sur la page Facebook officielle de VFS Global et de contacter le centre pour toute information complémentaire.

Ramadan 2023 : les horaires de VFS Global ont été mis à jour

VFS Global a récemment annoncé de nouveaux horaires pour le mois sacré afin de mieux servir sa clientèle. Le centre a mis en place un nouveau programme qui prévoit la réception des demandes de visas pour la France de 8h à 15h, ainsi que la restitution des passeports et le complément des dossiers pour cette même période.

Il y a également une plage horaire de « Prime Time » qui est prévue de 15h à 17h. Les ascendants des ressortissants français et les conjoints étrangers de ressortissants français pourront se rendre au centre entre 12h et 13h ou entre 15h et 17h.