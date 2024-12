Visa pour la France : TLSContact annonce la fermeture temporaire de ses centres en Algérie

En raison de la célébration des fêtes de fin d’année, le prestataire chargé de la collecte des demandes de visa pour la France, TLSContact, informe sa clientèle de la fermeture exceptionnelle de ses centres à Annaba et Oran.

Dans un nouveau communiqué, mis en ligne en ce mardi 24 décembre 2024, TLSContact annonce que ses centres seront exceptionnellement fermés dans le cadre des congés de fin d’année.

TLSContact ferme ses portes à cette date

TLSContact a publié un nouveau communiqué, sur son site officiel, dans lequel le centre chargé de la collecte des demandes de visa Schengen informe que ses établissements à Oran et à Annaba fermeront leurs portes temporairement leurs portes en date du mercredi 25 décembre 2024.

Par conséquent, les demandeurs de visa Schengen pour la France sont appelés à reporter leur déplacement pour un autre jour, car le prestataire ne sera pas en mesure de les accueillir en cette date.

Pour rappel, un changement majeur dans les démarches de visa pour la France est attendu en Algérie à partir du mois d’avril 2025. En effet, TLSContact laissera place à un nouveau prestataire, notamment Capago International, qui prendra les rênes de la collecte des demandes de visa Schengen pour la France en Algérie.

Visa étudiant : la plateforme études en France temporairement suspendue

Dans un autre contexte, depuis le 17 décembre dernier, subit une importante opération de maintenance. Cette suspension temporaire ne concerne pas uniquement l’Algérie, mais plusieurs pays dans le monde, a fait savoir Campus France dans son communiqué.

En attendant de rétablir la plateforme, des mesures exceptionnelles ont été adoptées, notamment au sujet des entretiens. Dans ce sillage, Campus France annonce que tous les entretiens, programmés à partir du 23 décembre, sont annulés dans ses cinq espaces et reportés à une date ultérieure. Les candidats concernés pourront choisir un autre rendez-vous dès que la plateforme sera de nouveau accessible.

De plus, le délai de soumission pour la procédure Hors-DAP, notamment pour les candidatures en L2, L3, M1, M2 et BUT, sera prolongé. Les candidats concernés pourront ainsi soumettre leurs candidatures dès la remise en ligne de la plateforme. La nouvelle date limite de soumission sera alors communiquée prochainement.

Les personnes impactées par la suspension de la plateforme études en France sont appelées à prendre en considération ces mesures.

