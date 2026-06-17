Visa pour la France : rendez-vous, frais… Capago annonce plusieurs changements

Du nouveau pour les visas Schengen vers la France : Capago, le prestataire exclusif de collecte des demandes en Algérie, vient d’annoncer des changements majeurs concernant la prise de rendez-vous et les frais de service.

Ces changements interviennent dans le cadre de la politique d’amélioration des services du prestataire, chargé de la collecte des demandes de visa pour la France en Algérie.

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Nouveau système de rendez-vous et plateforme en arabe

Dans un communiqué mis en ligne sur ses réseaux sociaux, le centre Capago a annoncé la mise en place d’un nouveau système de rendez-vous et d’une plateforme disponible en arabe. Selon les mots du prestataire, il s’agit d’une plateforme « plus ergonomique ».

Par ailleurs, Capago explique qu’un parcours de demande en ligne est désormais disponible en arabe. Et ce, pour des démarches « adaptées à tous ».

Mais ce n’est pas tout. Le centre chargé de la collecte des demandes de visa pour la France annonce également la hausse de ses frais de service. En effet, ces derniers passent désormais à 5 150 dinars algériens, depuis le 15 juin dernier.

Capago explique aussi que des moyens humains et techniques ont été mis en place pour accompagner les demandeurs tout au long de leur démarche. Notamment, afin de rendre le parcours « plus simple, plus fluide et plus humain ».

Nouveau service de pré-vérification à Alger

Les demandeurs de visa pour la France peuvent désormais profiter d’un nouveau service proposé par Capago. Il s’agit d’un service de pré-vérification des documents.

Disponible uniquement pour les demandeurs dépendant du centre d’Alger, ce nouveau service reste « optionnel ». Selon le prestataire, le nouveau service permet aux demandeurs de « sécuriser leurs dossiers en amont du rendez-vous grâce à un contrôle de conformité réalisé par des agents qualifiés ». En d’autres termes, il permet aux demandeurs algériens de maximiser leurs chances d’obtenir le visa pour la France, notamment en vérifiant le dossier avant son dépôt le jour du rendez-vous.

De plus, Capago explique que ce service est disponible uniquement pour les demandeurs ayant déjà décroché un rendez-vous, en ajoutant que ses clients profitent de cette pré-vérification » dans le cadre de son offre intégrale, en activant cette option depuis leur portail client ».

Cependant, le prestataire de visa pour la France met en garde les demandeurs algériens : « la pré-vérification ne remplace pas l’instruction consulaire et ne garantit pas l’obtention du visa même lorsque le dossier est complet ».

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