Visa pour la France : nouvelle opportunité pour les entrepreneurs et professionnels libéraux

La France a récemment introduit un nouveau visa destiné aux personnes souhaitant créer ou participer à une activité économique en France. Ce visa, appelé visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) avec la mention « entrepreneur/profession libérale », permet aux bénéficiaires de s’installer en France pour exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou de s’installer comme professionnel libéral.

Avantages du visa de travail indépendant

Le VLS-TS « entrepreneur/profession libérale » offre alors une série d’avantages aux entrepreneurs et professionnels libéraux :

Séjour d’un an renouvelable : le visa permet une résidence légale en France pour une durée d’un an, renouvelable sous certaines conditions. Démarches simplifiées : après votre arrivée en France, vous disposez de 15 jours pour valider votre visa en ligne, ce qui facilite l’intégration rapide dans le pays. Exercice d’une activité professionnelle : ce visa vous permet de créer une nouvelle entreprise ou de participer à une activité existante dans divers secteurs tels que le commerce, l’industrie, l’artisanat ou l’agriculture. Réunification familiale : les détenteurs de ce visa peuvent faire venir leur famille proche, qui obtiendra également un titre de séjour leur permettant de travailler en France.

Conditions de viabilité du projet

Pour obtenir ce visa, vous devez prouver la viabilité économique de votre projet si vous souhaitez créer une nouvelle activité. Dans le cas d’une installation comme professionnel libéral ou de participation à une activité déjà existante, il est impératif de démontrer que vous pouvez dégager un revenu au moins équivalent au salaire minimum légal français pour un temps plein.

Si votre profession est soumise à une réglementation particulière (comme certaines professions libérales ou médicales), vous devrez donc également justifier des diplômes ou autres qualifications requises.

Démarches et documents nécessaires

Pour obtenir le VLS-TS, il est donc essentiel de préparer un dossier contenant plusieurs pièces justificatives. Ces documents comprennent :

passeport valide

photos d’identité récentes

assurance santé pour une durée de 12 mois

casier judiciaire vierge

preuve de viabilité économique (dans le cas de la création d’une activité) ou preuve de ressources suffisantes si vous rejoignez une activité déjà existante.

Vous devrez également vous renseigner sur les réglementations spécifiques à votre profession si celle-ci est réglementée, notamment pour les professions médicales, qui exigent des diplômes spécifiques et une inscription à l’ordre des médecins en France.

Facilités pour l’attractivité économique de la France : carte de séjour « passeport talent »

Si votre projet contribue à l’attractivité économique de la France, vous pourriez bénéficier de la carte de séjour « passeport talent ». Ce titre de séjour vous permet de résider en France pendant une durée initiale de quatre ans, renouvelable selon la durée de votre projet. Vous pouvez également être accompagné de votre famille, qui obtiendra un titre de séjour permettant de travailler en France.

En résumé, la France facilite désormais l’installation des professionnels indépendants et des entrepreneurs grâce à ce visa. Que vous souhaitiez créer votre propre activité ou rejoindre un projet existant, ce visa ouvre les portes à une carrière florissante en France. Pour plus d’informations, consultez les ressources de Business France et de l’Agence France Entrepreneur.