Visa pour la France : les Algériens affichent le plus haut taux de refus au Maghreb, selon le Sénat

Un rapport du Sénat français datant de septembre 2025 révèle des disparités significatives dans l’octroi de visa en France. Le document met en évidence un taux de refus nettement plus élevé pour les ressortissants algériens par rapport aux ressortissants d’autres pays du Maghreb, creusant un écart important avec la moyenne nationale française.

Le classement des dix nationalités bénéficiaires des visas français en 2024 est largement dominé par la Chine, le Maroc et l’Algérie, qui occupent les trois premières places en volume. En 2024, la Chine arrive en tête avec 562 505 visas délivrés, suivie par le Maroc (283 023) et l’Algérie (250 095).

« Les trois pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie) figuraient en 2024 parmi les dix premières nationalités concernées par la délivrance des visas, avec une forte proportion de visas de long séjour« , souligne le rapport.

250 095 visas français accordés aux Algériens en 2024

Selon les chiffres avancés par les sénateurs Nathalie Goulet et Rémy Féraud dans leur rapport pour la commission des finances, les demandes de visa des Algériens subissent un traitement nettement plus sévère que leurs voisins. En 2024, 34.8% des demandes algériennes ont été rejetées. Un taux qui contraste fortement avec celui du Maroc (12.5%) et de la Tunisie (21.2%).

Le taux de refus des demandes algériennes est par ailleurs deux fois plus élevé que la moyenne nationale française, qui est de 16.8%.

Le rapport sénatorial détaille l’activité consulaire en Algérie en 2024. Avec un taux de refus de 34.8 %, on estime qu’un total de 383 680 demandes de visa ont été déposées. Ces chiffres impliquent que 133 548 dossiers algériens ont été rejetés, tandis que 250 095 visas ont finalement été délivrés.

L’Algérie parmi les pays enregistrant le plus de cas de fraude aux visas

Par ailleurs, le rapport place l’Algérie au deuxième rang mondial pour les documents falsifiés dans les demandes de visa pour la France, avec 7 448 cas détectés en 2024, dont six portaient spécifiquement sur des documents d’identité contrefaits. Cette fraude massive est un défi majeur dans la gestion des dossiers.

Les données soulignent également que les défis liés à la fraude en matière de visas sont variés. Bien que l’Algérie soit fortement impliquée dans ce classement lié à la fraude aux documents de visa, d’autres pays d’Afrique, notamment l’Afrique du Sud et le Congo, et d’Asie, comme le Vietnam, sont les plus concernés par la falsification des documents d’identité ou des actes d’état civil.

Malgré ces difficultés, l’activité de visa est en pleine expansion. Selon le même rapport, Capago, le prestataire chargé de la collecte des dossiers, prévoit d’ouvrir de nouveaux centres en Algérie et d’augmenter ses effectifs dans le pays. Parallèlement, l’ambassade de France à Alger et le consulat d’Oran ont signé respectivement 93 et 48 conventions de partenariat.

