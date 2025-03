Visa pour la France : le consul d’Alger détaille la transition de VFS et TLS vers Capago

La transition de VFS et TLS vers Capago marque une étape majeure dans le processus de gestion des demandes de visa pour la France en Algérie. Le Consul général de France à Alger revient dans une série de vidéos pour répondre aux questions les plus posées.

Dans une nouvelle série de vidéos, diffusées sur la page de l’ambassade de France en Algérie, le consul général de France à Alger, Bruno Clerc, détaille le passage de VFS Global et de TLSContact à Capago.

Passage de VFS et TLS à Capago : le Consul d’Alger explique tout !

Capago International, le nouveau prestataire désigné comme partenaire officiel des autorités françaises en Algérie, prendra le relai de VFS Global et de TLSContact en Algérie. Cette évolution vise à améliorer le service aux demandeurs de visa et simplifier les démarches administratives.

Bruno Clerc, consul général de France à Alger, a expliqué dans sa vidéo que ce nouveau prestataire prendra en charge la gestion des rendez-vous, l’accueil des demandeurs, la réception des demandes et la prise des données biométriques à partir du 8 avril 2025.

Par ailleurs, les réservations en ligne de rendez-vous ont débuté depuis le dimanche 16 mars dernier. Les demandeurs de visas pour la France pourront désormais réserver un créneau sur le site de Capago. Selon le consul, cette démarche devrait réduire les délais d’attente et assurer une meilleure gestion des rendez-vous.

Capago ne prendra aucune décision concernant l’octroi de visa

Bruno Clerc précise que malgré le lancement des services du nouveau prestataire, la décision d’accorder ou non un visa demeure entre les mains des consulats français. Capago se limite à la collecte des dossiers et à la gestion des rendez-vous, tandis que les consulats d’Alger, d’Oran, de Constantine et d’Annaba conservent leur rôle de supervision de la procédure d’octroi de visa pour la France.

Selon le même responsable, le changement de prestataire, au profit de Capago, vise à améliorer la qualité des services offerts aux Algériens en optimisant la gestion et en répondant plus efficacement à la demande croissante sur les visas pour la France.

Dans ce sillage, Bruno Clerc rappelle qu’il y aura désormais quatre centres en Algérie, contre trois auparavant. Ces centres seront répartis au niveau des wilayas d’Alger, Annaba, Oran et Constantine, qui est la grande nouveauté qui dépendra du consulat général de France à Annaba.

