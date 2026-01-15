Visa pour la France : Capago exige deux documents pour ces demandeurs

Un détail administratif peut bloquer la procédure dès le dépôt. Capago Algérie a remis l’accent, ce mercredi 14 janvier, sur les pièces indispensables à fournir par les ressortissants algériens conjoints de Français avant le dépôt d’une demande de visa Schengen pour la France.

Deux documents précis conditionnent désormais la transmission du dossier au consulat, une étape incontournable pour tous les demandeurs concernés.

Visa Schengen France : les documents exigés avant le dépôt pour les Algériens conjoints de Français

Capago Algérie, centre officiel de collecte des demandes de visa pour la France, indique dans son communiqué : « Êtes-vous marié(e) à un(e) ressortissant(e) français(e) ? Avant de déposer votre demande de visa, veuillez vous assurer de fournir ces deux documents ».

Ces pièces, destinées à prouver le lien familial, doivent être présentées avant que le dossier ne soit transmis au consulat :

Un contrat de mariage français récent (original ou copie), datant de moins de trois mois. Une copie de la carte d’identité nationale française du conjoint.

La présentation de ces documents permet de sécuriser le dossier dès l’étape de dépôt et d’éviter tout blocage ultérieur.

Capago : une exigence ciblée sur le centre d’Alger

Capago Algérie précise que cette démarche concerne les demandeurs de visa sans rendez-vous relevant du centre d’Alger.

Elle s’ajoute aux autres documents déjà requis pour une demande de visa Schengen et doit être respectée pour que le dossier soit accepté.

Visa Schengen France : quelles catégories de demandes sont concernées ?

L’obligation s’applique à toutes les demandes liées au statut de conjoint de ressortissant français, notamment :

Le visa de court séjour pour visite privée conjoint(e) ressortissant(e) français(e).

conjoint(e) ressortissant(e) français(e). Le visa de court séjour pour visite familiale ou visite privée conjoint(e) ressortissant(e) français(e).

Quelle que soit la catégorie de visa, ces deux documents doivent donc figurer dans le dossier.

Prouver le lien familial avant l’étape consulaire

Selon Capago Algérie, ces pièces ont pour objectif de prouver le lien familial entre le demandeur algérien et son conjoint français.

Leur présentation préalable assure la clarté et la complétude du dossier avant l’examen consulaire, dans un contexte où les procédures sont encadrées de manière stricte.