Visa pour la Belgique : ce qui change pour les Algériens à partir du 1er juillet 2026

Obtenir un visa de long séjour (Visa D) va désormais coûter plus cher. En cause ? La décision des autorités belges d’externaliser le traitement des demandes, une transition qui se répercute directement sur le portefeuille des demandeurs.

Dans un communiqué, l’ambassade de la Belgique à Alger annonce l’externalisation de ses services de visa auprès du prestataire TLSContact. Désormais, pour déposer leur demande de visa, les demandeurs algériens doivent se rapprocher de ses centres.

Cette externalisation s’accompagne d’une hausse des frais de visa de long séjour pour la Belgique. Les nouveaux changements entrent en vigueur à partir du 1er juillet 2026.

🟢 À LIRE AUSSI : Visa pour l’Espagne : attention, BLS annonce des retards pour les demandes déposées après cette date

La Belgique externalise ses services de visa en Algérie auprès de TLS Contact

Les droits de visa pour les longs séjours sont fixés à 250 euros à partir du 1er juillet 2026. Si votre rendez-vous de dépôt est planifié après le 30 juin 2026, cette nouvelle tarification de 250 euros vous sera appliquée le jour de votre passage.

Par ailleurs, l’Ambassade de Belgique à Alger confie désormais la gestion des demandes à son nouveau prestataire, TLScontact. Pour entamer vos démarches et déposer votre dossier, rendez-vous directement sur le site officiel de TLScontact.

A l’exception de l’examen du dossier, toutes les autres étapes de la procédure sont désormais sous-traitées par TLSContact, notamment : la prise de rendez-vous, le dépôt de la demande, le paiement des frais de visa, le dépôt de compléments et le retrait du passeport.

Par ailleurs, les demandeurs de visa sont appelés à prendre rendez-vous en ligne via le site du prestataire et à présenter le dossier à leur guichet le jour J.

Ces personnes sont exemptées de l’obligation du dépôt du dossier auprès de TLSContact

TLScontact ne gère pas les demandes des titulaires de passeports officiels ni celles des membres de la famille de citoyens de l’UE (soumis à la Directive 2004/38/CE). Ces derniers doivent suivre une procédure distincte.

En effet, pour ces catégories, un rendez-vous peut être pris directement auprès de l’ambassade à l’adresse algiers.visa@diplobel.fed.be.

Pour pouvoir déposer votre dossier directement à l’Ambassade, le Code des Visas impose de prouver votre éligibilité à la Directive 2004/38/CE. Lors de votre demande de rendez-vous par e-mail, vous devez fournir la preuve de votre lien de parenté avec un citoyen de l’UE (non belge) établi ou en voyage en Belgique, ou avec un ressortissant belge revenant d’un séjour légal de plus de 3 mois dans un autre pays de l’UE.

🟢 À LIRE AUSSI : Sans visa ou avec e-Visa : la Turquie facilite les voyages des Algériens, on vous explique tout