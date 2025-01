Visa long séjour pour l’Italie : une nouvelle mesure entre en vigueur dès le 11 janvier

Le gouvernement italien vient de lever le voile sur une nouvelle mesure qui entrera en vigueur à partir du 11 janvier prochain. Les demandeurs de visa long séjour devront désormais se rendre aux bureaux consulaires pour enregistrer leurs empreintes digitales respectives.

Selon le site spécialisé Schengen News, les demandeurs de visa d’installation en Italie vont faire face à l’obligation de se rendre dans les ambassades du pays, ou ses bureaux consulaires, pour enregistrer leurs empreintes digitales.

Visa long séjour : l’empreinte digitale obligatoire dès le 11 janvier 2025

La mesure, déjà applicable pour les demandes de visa court séjour, s’étend sur toutes les catégories de visa long séjour pour l’Italie, y compris ceux délivrés pour des fins d’emploi, de travail indépendant, d’études, de regroupement familial, de retraite et d’investissement.

« Suite à l’entrée en vigueur du décret-loi 145/2024, à compter du 11 janvier 2025, il sera obligatoire de relever les empreintes digitales des demandeurs de visas Schengen (type C) et de visas d’entrée nationaux (type D). Les demandeurs devront donc se présenter en personne lors du dépôt de leur demande de visa« , annoncent les autorités italiennes.

Cette annonce fait suite aux efforts du gouvernement italien pour renforcer la sécurité dans son pays, après la hausse des cas d’immigration clandestine.

Des frais supplémentaires pour les demandeurs de visa italien

Bien que cette nouvelle règle soit présentée comme rapide, les demandeurs de visa Schengen pour l’Italie craignent des frais et des complications supplémentaires, qui risquent de rendre le processus de demande de visa plus long et plus coûteux.

En effet, désormais, les demandeurs de visa pour l’Italie doivent non seulement réserver un rendez-vous, mais aussi se déplacer au niveau des bureaux consulaires pour enregistrer leurs données biométriques, dans ce cas leurs empreintes digitales.

À cette démarche, s’ajoutent des frais de déplacement supplémentaires. Ces nouvelles mesures engendreront des coûts supplémentaires pour les demandeurs, qui devront désormais supporter les frais de déplacement jusqu’au consulat italien le plus proche. De plus, l’obligation de se rendre en personne entraînera inévitablement des absences sur le lieu de travail.

Par ailleurs, l’obligation de la collecte des empreintes digitales risque d’allonger les délais d’obtention de visa, qui sont déjà considérés comme très longs, en raison du nombre élevé des demandes de visa reçues chaque année.

L’essentiel de l’article :

À partir du 11 janvier 2025, tous les demandeurs, quelle que soit la raison de leur séjour (travail, études, regroupement familial), devront désormais se rendre en personne dans un consulat italien pour enregistrer leurs empreintes digitales ;

Cette nouvelle obligation engendre des démarches supplémentaires pour les demandeurs, qui devront prévoir un déplacement physique au consulat ;

Les délais de traitement des demandes risquent d’être allongés, ce qui peut être problématique pour les personnes ayant des projets urgents.

