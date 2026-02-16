Visa long séjour pour l’Espagne : nouvelle procédure simplifiée au Consulat d’Oran

Face à une saturation sans précédent du système de prise de rendez-vous, le Consulat général d’Espagne à Oran vient d’annoncer une modification de ses procédures administratives. Cette décision, qualifiée d’exceptionnelle et de temporaire, vise à désengorger les services consulaires et à accélérer les dossiers de visa de long séjour.

Jusqu’à présent, tout document algérien destiné à un dossier de visa national devait obligatoirement suivre un double circuit de légalisation : d’abord le Ministère des Affaires étrangères algérien (MAE), puis le Consulat d’Espagne.

Désormais, pour une catégorie spécifique de demandeurs, l’étape du Consulat d’Espagne a été supprimée.

Qui peut bénéficier de cette dispense ?

« En raison d’une augmentation exponentielle des demandes de rendez-vous de légalisations, enregistrées ces dermiers temps, au sein de ce Consulat général, et à titre exceptionnel et temporaire, à partir du 15 février 2026, il ne sera plus nécessaire la légalisation préalable au Consulat des documents de demandes de visas nationaux de résidence ayant la résolution préalable d’autorisation de résidence initiale ou de regroupement familial des autorités compétentes en Espagne », indique le consulat dans son communiqué.

Cette simplification ne s’applique pas à tout le monde. Elle concerne exclusivement les personnes remplissant les deux conditions suivantes :

Type de visa : demande des visas nationaux de résidence (Visa D) ;

: demande des visas nationaux de résidence (Visa D) ; Statut du dossier : vous devez déjà être en possession d’une « Resolución ». Il s’agit d’une autorisation préalable favorable délivrée par les autorités espagnoles. Cela concerne principalement le regroupement familial et l’autorisation de résidence initiale.

Désormais, le parcours administratif est simplifié : il vous suffit de faire légaliser vos documents originaux et leurs traductions auprès du Ministère des Affaires Étrangères (MAE) algérien. Une fois ce cachet obtenu, vos documents sont considérés comme définitifs et vous pouvez les présenter directement au centre BLS International pour votre demande de visa, le cachet du Consulat d’Espagne n’étant plus requis pour les dossiers éligibles.

« Dans ces cas-là (où le demandeur possède la résolution favorable) sera suffisante la légalisation du ministère des Affaires étrangères d’Algérie« , précise encore le consulat général d’Espagne à Oran.

Pourquoi cette décision ?

Le Consulat justifie cette mesure par une augmentation exponentielle des demandes de rendez-vous enregistrées ces derniers mois. Cette affluence créait des délais d’attente jugés déraisonnables pour les familles et les futurs résidents. En supprimant cette étape intermédiaire, le Consulat libère des créneaux pour d’autres services urgents.

Cette mesure est temporaire. Le Consulat se réserve le droit de rétablir l’obligation de légalisation consulaire dès que le flux de demandes sera revenu à la normale. Il est donc conseillé de finaliser vos dépôts de dossiers tant que cette facilité est en vigueur.

