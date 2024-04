Visa long séjour : Campus France annonce le lancement de la campagne étudiante 2024

Les étudiants algériens sont nombreux à choisir la France, pour poursuivre leur cursus universitaire. Pour ce faire, ils doivent d’abord enchainer les étapes pour décrocher le fameux visa long séjour. Dans ce sillage, campus France revient dans un nouveau communiqué, pour annoncer du nouveau à l’adresse des étudiants algériens.

En effet, l’organisme chargé de l’accompagnement et de l’accueil des étudiants algériens en France fait un rappel important à l’adresse de cette catégorie de demandeurs de visas pour la France.

Visa long séjour pour la France : voici la date du début de dépôt des dossiers

Dans un nouveau communiqué, mis en ligne en ce lundi 8 avril 2024, Campus France a fait savoir que le Consulat général de France en Algérie a commencé à attribuer des rendez-vous automatiques pour les demandes de visa long séjour, pour études.

Par ailleurs, Campus France rappelle qu’après quelques jours de la réception du message de fin de procédure, le centre chargé de la collecte des demandes de visa pour la France, VFS Global à Alger, adressera automatiquement, aux étudiants concernés, des rendez-vous pour le dépôt de leurs dossiers de visa.

De plus, Campus France fixe la date du début de dépôt des dossiers de visa, pour le 21 avril 2024. Et invite ces étudiants concernés à anticiper la préparation de leurs dossiers et à vérifier régulièrement leurs boîtes email, indiquée dans le dossier études en France. Il est important de noter que ces dispositions concernent exclusivement les étudiants relevant de l’espace Campus France et du consulat général de France à Alger.

À LIRE AUSSI :

>> Plateforme France – Visas : VFS Global fait une nouvelle annonce

>> Golden visa : ce pays Schengen durcit ses conditions