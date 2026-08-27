Visa immigrant américain : Washington suspend les rendez-vous et durcit les contrôles

Washington gèle l’attribution des visas d’immigration pour une durée de quelques semaines. L’objectif ? Former les agents consulaires au durcissement des contrôles à l’entrée, avec un ciblage renforcé sur le critère de la « charge publique ». Un coup d’arrêt momentané qui risque de chambouler les projets de nombreux candidats à l’expatriation.

Le département d’État a annoncé mercredi 26 août le gel temporaire des rendez-vous pour l’obtention d’un visa d’immigration américain dans l’ensemble des ambassades et consulats du monde.

Conduites depuis l’étranger, ces démarches reposent sur un entretien individuel entre le candidat et un agent consulaire. Selon un porte-parole du département d’État, ces rendez-vous sont temporairement réorganisés pour former le personnel à de nouvelles directives, confirmant ainsi les révélations de la presse américaine.

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Les Etats-Unis suspendent temporairement les rendez-vous consulaires nécessaires à l’obtention d’un visa immigrant

Aucune date officielle de reprise n’a été communiquée. Toutefois, un responsable du département d’État s’exprimant sous couvert d’anonymat à la presse a évoqué une interruption de « plusieurs semaines », dont la durée exacte variera selon les ambassades.

Décidée début août mais lancée cette semaine, cette formation vise à garantir que « les demandeurs de visa ne deviennent pas une charge pour l’État », a précisé le département d’État. L’administration américaine s’attelle ainsi depuis le début de l’année à durcir ses consignes et ses modules d’entraînement sur le critère de la « charge publique ».

Par ailleurs, les candidats concernés seront directement avertis de l’annulation de leur rendez-vous consulaire et invités à le reprogrammer ultérieurement.

Près de 200 000 visas menacées d’annulation

La lutte contre l’immigration constitue le cœur du programme de Donald Trump. Outre les expulsions massives de clandestins et les sanctions renforcées contre le dépassement de séjour, le président américain a drastiquement restreint les voies d’accès légales au territoire. Nombre de ces réformes phares se heurtent toutefois aux veto de la justice.

L’administration américaine s’est dite prête, ce mardi, à annuler les visas d’affaires et de tourisme de près de 200 000 demandeurs d’asile. Une décision inédite que la Maison Blanche qualifie déjà de « plus grande révocation de visas de l’histoire » des États-Unis.

Depuis le retour de Donald Trump au pouvoir en janvier 2025, environ 175 000 visas ont été annulés pour divers motifs, allant d’infractions pénales (comme la conduite en état d’ivresse) à la célébration de l’assassinat du conservateur Charlie Kirk. Parallèlement, le bras de fer judiciaire se poursuit : le 22 août, une juge fédérale a jugé illégal le gel des procédures de visas de résidence permanente qui frappait 75 pays depuis le début de l’année.

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