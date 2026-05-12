Visa gratuit dès le 25 mai : ce pays facilite l’entrée des voyageurs algériens

Voyager en Afrique devient plus accessible pour les détenteurs du passeport algérien. Dès le 25 mai, une destination incontournable du continent supprimera totalement ses frais de visa. Si la procédure devient gratuite, attention toutefois : une démarche électronique restera obligatoire avant de préparer vos valises.

Le Ghana va instaurer, à compter du 25 mai 2025, une exemption des frais de visa pour tous les ressortissants africains, dans le cadre d’une nouvelle politique d’immigration visant à faciliter la mobilité intra-africaine et renforcer l’intégration continentale.

L’annonce a été faite par le président John Dramani Mahama qui a précisé que les voyageurs africains pourront obtenir des e-visas en ligne sans frais, à l’occasion de l’Africa Day, célébré chaque année le 25 mai.

Le Ghana annonce une exemption des frais de visa pour tous ses visiteurs, les Algériens concernés

24 heures après cette annonce, le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, a tenu a cadrer l’annonce sur les réseaux sociaux et à donner plus de précisions sur cette nouvelle mesure : la suppression des frais de visa ne signifie pas la disparition de la procédure.

« Les Africains ne paieront pas de frais de visa« , confirme dans un premier temps le ministre, indiquant toutefois que « le fait de ne pas payer de frais de visa ne signifie pas que vous ne serez pas soumis à un contrôle des visas ». Il explique ainsi que « les Africains devront toujours suivre une procédure de demande de visa comme tout le monde, mais celle-ci sera gratuite ».

En d’autres termes, les ressortissants africains, dont les Algériens, ne paieront pas les frais de leurs visas, mais ils devront toujours passer par une demande formelle et par un contrôle de leurs dossiers, comme tous les autres visiteurs soumis à l’obligation de visa.

Facts about Ghana’s new Free Visas for Africans Policy as announced by President Mahama: 1) Africans will not pay visa fees; 2) Not paying visa fees does not mean you will not go through visa screening. Africans will still have to go through a visa application process like… — Sam Okudzeto Ablakwa (@S_OkudzetoAblak) April 3, 2026

Un passage obligatoire par la future plateforme e-visa

Conformément aux déclarations de Samuel Okudzeto Ablakwa, tous les demandeurs, dont ceux exemptés des frais de visa, devront passer par la nouvelle plateforme de visa électronique que le Ghana prévoit de lancer prochainement : « Tous les demandeurs, y compris les Africains, devront faire leur demande de visa via la plateforme de visa électronique ».

Sans déclarer explicitement la fin des délivrances consulaires, cette orientation laisse néanmoins penser que les demandes classiques pourraient, à terme et à l’image d’autres destinations, y compris en Afrique, être de plus en plus absorbées par le futur portail e-Visa.

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