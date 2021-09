Visa France : retour à la normale chez vfs global ?

La pandémie de covid-19 a fragilisé plusieurs secteurs notamment l’économie et la santé. D’autres ont été complètement paralysé pendant presque un an. C’est le cas notamment du secteur de transport aérien qui vient tout juste de reprendre ses activités.

Suite à la reprise des dessertes commerciales et au renforcement des vols internationaux effectués par la compagnie nationale, l’espoir du retour à la vie normale se concrétise. En effet, le centre de traitement des demandes de visas vers la France, en l’occurrence VFS Global d’Alger a repris ses activités, selon le site Djalia Dz.

Ce dernier, a publié mercredi 22 septembre sur sa page Facebook que les centres VFS Global qui se trouvent au niveau de la capitale Alger reprennent leurs activités après une fermeture qui a duré plus d’un an et demi. Cette fermeture qui a privé de nombreux algériens de déposer leurs dossiers de visa, a coïncidé avec la suspension des vols.

Ainsi, les Algériens résidents ici en Algérie peuvent désormais délivrer des demandes de visa notamment le visa Schengen afin de rejoindre l’Hexagone et retrouver leurs proches installés à l’étranger.

Le vaccin Sinovac enfin reconnu par la France

Après avoir placé l’Algérie sur la liste rouge, La France avait imposé une série de mesures contraignantes aux voyageurs en provenance de l’Algérie. Seuls ceux qui sont vacciné avec un des vaccins reconnu par l’Agence européenne des médicaments sont exemptés de ces mesures, ce qui n’était pas évident vu que la majorité des Algériens ont reçu le vaccin Sinovac.

Cependant, depuis deux jours l’Hexagone a décidé de reconnaitre le vaccin chinois suite à un décret paru mercredi 22 septembre sur le Journal officiel français. De ce fait, les démarches administratives nécessaires pour rejoindre la France sont désormais beaucoup moins compliqué.

Les voyageurs algériens sont confrontés à une seule condition en revanche. Il s’agit de l’administration d’une troisième dose complémentaire de Pfizer ou Moderna afin de disposer d’un pass sanitaire devenu obligatoire pour circuler en Hexagone.