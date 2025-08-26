Visa France : plus aucun rendez-vous disponible avant octobre 2025, que se passe-t-il chez Capago ?

Le processus d’obtention de visa Schengen pour la France est devenu un véritable casse-tête pour les ressortissants algériens. Depuis plusieurs semaines, l’impossibilité de prendre un rendez-vous en ligne via le site officiel de Capago, le prestataire agréé, paralyse des milliers de demandeurs.

Pendant la haute saison, la demande de visa pour la France explose, mettant à l’épreuve les capacités du prestataire de service. Alors que certains demandeurs parviennent à obtenir un rendez-vous, des milliers d’autres se retrouvent face à une indisponibilité totale.

Cette situation crée un sentiment de frustration chez ceux dont les projets de voyage sont en suspens. La pénurie de créneaux est particulièrement problématique en cette période de l’année, où les voyages pour des raisons familiales, de loisirs ou d’études sont nombreux.

🟢 À LIRE AUSSI : Destinations prisées des voyageurs solos en 2025 : Barcelone, Marrakech… et la surprise Alger !

Indisponibilité des rendez-vous visa pour la France jusqu’en octobre 2025

Le site web de Capago affiche systématiquement un message d’indisponibilité totale, avec des rendez-vous déjà complets jusqu’en octobre 2025. Cette situation a été mise en évidence par une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, qui montre un écran vide, confirmant la pénurie de créneaux.

Cette impasse administrative alimente une frustration et un désarroi profonds parmi les Algériens. Qu’il s’agisse de raisons familiales, professionnelles, ou de tout autre déplacement urgent, la situation empêche de nombreux projets de voyage de voir le jour.

Le consulat de France rallonge les délais de traitement des demandes de visa

Pendant la période estivale, les consulats français, notamment à Annaba et Constantine, font face à une double contrainte. D’une part, ils enregistrent une hausse significative des demandes de visa. D’autre part, leur capacité de traitement est réduite en raison des congés du personnel.

Par ailleurs, cette combinaison crée une pression intense sur les services consulaires et explique en partie la difficulté d’obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier de visa pour la France.

Face à ce déséquilibre entre l’offre et la demande, le consulat de France à Annaba et Constantine a récemment publié un communiqué, dans lequel il recommande aux demandeurs de visa de prendre leurs précautions. Il est conseillé d’anticiper le dépôt des demandes de visa pour la France environ deux mois avant la date du départ prévu.

En effet, cette mesure vise à donner aux services consulaires suffisamment de temps pour traiter les dossiers et à éviter aux demandeurs d’être pénalisés par le manque de créneaux disponibles. Cette anticipation est donc essentielle pour ne pas voir son projet de voyage compromis.

🟢 À LIRE AUSSI : Hausse des demandes de visa en Algérie : le consulat de France rallonge les délais