Visa pour la France : les démarches simplifiées pour les médecins d’Alger

Bonne nouvelle pour les médecins d’Alger qui souhaitent se rendre en France. Une procédure simplifiée leur permet désormais de préparer leur demande de visa professionnel directement auprès du Conseil régional de l’Ordre des médecins d’Alger. Cette facilitation s’inscrit dans le cadre d’une convention annoncée entre cette instance et le consulat de France à Alger.

Le principal changement concerne le dépôt préalable des dossiers, qui s’effectue auprès du Conseil de l’Ordre plutôt que directement chez Capago. Les médecins concernés bénéficient ainsi d’un circuit particulier pour obtenir leur attestation et un rendez-vous auprès du prestataire chargé des demandes de visa. Cette organisation ne dispense toutefois pas les demandeurs des formalités consulaires habituelles.

Visa France : où et quand les médecins d’Alger doivent-ils déposer leur dossier ?

À compter du dimanche 18 octobre 2026, la réception des demandes de visa professionnel est annoncée du dimanche au jeudi, de 8 h 30 à 15 h. Les médecins concernés doivent se rendre au niveau des Sources, à Bir Mourad Raïs, dans la wilaya d’Alger. Ce réaménagement vise à faciliter leurs démarches administratives et à mieux organiser le traitement préalable des dossiers.

Le Conseil régional de l’Ordre des médecins d’Alger est situé à la Villa n° 14, lot CADAT, Les Sources, Bir Mourad Raïs. Pour connaître les horaires exacts de dépôt des dossiers de visa ainsi que les modalités de réception, les médecins sont invités à contacter directement le Conseil régional avant de se déplacer.

Comment effectuer sa demande de visa professionnel pour la France ?

La première étape consiste à remplir le formulaire sur le portail France-Visas, accessible à l’adresse france-visas.gouv.fr. Les médecins doivent sélectionner impérativement l’option « TRAVAILLER » dans la rubrique consacrée à leur projet, puis « VOYAGE PROFESSIONNEL » comme motif du séjour. Une fois la demande enregistrée, ils doivent imprimer le formulaire ainsi que le récépissé d’enregistrement.

Le dossier complet doit ensuite être présenté au Conseil régional de l’Ordre des médecins d’Alger. Cette démarche permet d’obtenir une attestation de visa et un rendez-vous auprès de Capago. Le prestataire conserve donc un rôle dans la procédure, notamment pour les formalités de dépôt consulaire et, lorsque nécessaire, la collecte des données biométriques.

Les praticiens doivent veiller à renseigner correctement leurs informations personnelles et professionnelles. Les erreurs dans le choix de la catégorie de visa ou dans les informations déclarées peuvent compliquer les démarches, comme l’illustrent les règles de rendez-vous appliquées par Capago à Alger. La catégorie choisie doit correspondre à la nature réelle du déplacement.

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Visa pour la France : les documents à fournir par les médecins d’Alger

Le Conseil régional de l’Ordre des médecins exige plusieurs justificatifs pour constituer le dossier de visa professionnel. Les pièces demandées concernent notamment l’identité du praticien, son inscription à l’Ordre et les conditions de son déplacement. Chaque demandeur doit préparer les documents suivants :

Un passeport en cours de validité, valable au moins trois mois après la date prévue du retour.

Une copie des 28 pages du passeport.

Deux photos d’identité récentes, datant de moins de six mois.

Une photocopie de la carte d’inscription au tableau de l’Ordre des médecins, avec les cotisations à jour.

Le formulaire de demande de visa Schengen signé, comportant l’adresse électronique, le numéro de téléphone et les dates du voyage.

Une invitation professionnelle si le déplacement concerne un congrès scientifique.

Une confirmation de réservation d’hôtel ou une attestation d’hébergement.

Pour les congrès scientifiques, l’invitation professionnelle doit également répondre aux conditions de validité exigées par le Conseil régional. Les praticiens doivent s’assurer que les dates indiquées correspondent à leur déplacement et à leur rendez-vous.

Médecins salariés : les justificatifs professionnels exigés

Les médecins salariés doivent compléter leur dossier avec des documents permettant de justifier leur emploi et leurs revenus. Ces justificatifs concernent aussi bien les praticiens de santé publique que les médecins exerçant dans d’autres structures en qualité de salariés. Les pièces supplémentaires à fournir sont :

Une attestation de l’employeur précisant l’intitulé exact du poste occupé.

Les trois dernières fiches de paie.

Une attestation d’affiliation à la CNAS.

Des relevés bancaires ou CCP cachetés faisant apparaître le versement des trois derniers salaires.

Un titre de congé scientifique couvrant la période du congrès pour les médecins de santé publique, hospitalo-universitaires, résidents et catégories assimilées.

Le titre de congé scientifique permet notamment de justifier l’absence professionnelle liée à la participation à un congrès. Les relevés bancaires doivent, pour leur part, faire apparaître les salaires correspondant aux fiches de paie présentées. L’ensemble de ces documents doit être cohérent avec les informations fournies dans la demande de visa.

Médecins libéraux : quels documents pour les praticiens du secteur privé ?

Les médecins exerçant à titre privé doivent présenter des pièces adaptées à leur situation professionnelle. Outre les documents communs, ils doivent justifier l’installation de leur cabinet, leur affiliation à la sécurité sociale des non-salariés et leur activité fiscale. Les justificatifs exigés comprennent :

La décision d’installation du cabinet, en arabe et accompagnée d’une traduction française.

Une attestation de mise à jour auprès de la CASNOS.

Le document fiscal C20 accompagné du BIC, mentionnant le chiffre d’affaires et le bilan de l’activité.

Les relevés des comptes bancaires personnel et professionnel.

Ces éléments permettent de présenter la situation administrative et financière du médecin exerçant en libéral. Les praticiens doivent notamment veiller à fournir des documents fiscaux conformes et à jour. Tous les justificatifs établis en arabe ou en anglais doivent être traduits en français, conformément aux exigences du Conseil régional.

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Ressources financières, assurance voyage et paiement chez Capago

Plusieurs autres documents doivent également accompagner la demande de visa professionnel. Les médecins doivent notamment présenter un relevé de compte bancaire en Algérie couvrant les trois derniers mois ou une autre preuve de ressources financières disponibles pendant leur séjour. Un relevé ou bordereau bancaire en devises figure également parmi les pièces exigées.

Le dossier doit aussi comprendre une assurance voyage couvrant la totalité du premier séjour, y compris le jour du départ, ainsi qu’une fiche familiale d’état civil. Ces documents sont demandés en complément des justificatifs professionnels et des informations relatives à l’hébergement. Leur absence peut entraîner des difficultés lors du dépôt du dossier.

Concernant le règlement des frais, les droits de visa et les frais de service Capago doivent être payés en espèces au guichet du centre. Cette disposition rejoint la suspension du paiement en ligne annoncée par Capago le 7 octobre 2026. Les demandeurs doivent donc prévoir la somme nécessaire avant de se présenter à leur rendez-vous.

Visa France : une procédure facilitée, mais sans garantie d’obtention

Malgré cet aménagement, le rendez-vous chez Capago reste une étape de la procédure. Les médecins doivent donc suivre les instructions communiquées par le Conseil régional et conserver leur confirmation de rendez-vous. Depuis juillet 2026, l’accès aux centres Capago est conditionné à la présentation de cette confirmation.

La simplification concerne principalement les démarches administratives et l’organisation du dépôt préalable des dossiers. Elle ne constitue ni une exemption des conditions du visa Schengen ni une garantie de délivrance. La décision finale appartient exclusivement aux autorités consulaires françaises, qui examinent chaque demande individuellement.

Pour éviter toute difficulté, les médecins concernés sont invités à préparer leur dossier suffisamment tôt et à vérifier les conditions en vigueur avant leur déplacement. France-Visas recommande notamment de déposer les demandes de visa de court séjour au moins un mois avant la date prévue du départ. Les praticiens peuvent également contacter le Conseil régional de l’Ordre des médecins d’Alger pour obtenir des précisions sur les modalités de réception.

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