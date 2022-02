Visa France et regroupement familial : précisions de VFS Global

Avec la reprise partielle des vols vers la France et l’octroi de visas, beaucoup d’algériens se posaient des questions quant aux conditions du regroupement familial et aux demandes de VISA.

VFS Global, a donc affirmé dans un communiqué posté sur sa page Facebook officielle que les personnes concernées par les demandes de visas pour un regroupement familial sont les algériens conjoints de français ou même les membres de famille de français ( enfant à charge par exemple).

Ils se verront recevoir un formulaire “court séjour Schengen” après avoir sélectionné cette même mention lors du choix du type de visa sur le site internet dédié.

Le consulat de France à Alger a précisé que c’était “la procédure normale et qu’il ne fallait en aucun cas s’inquiéter”.

Il a tenu à souligner quelques précisions quant aux mentions choisies sur le site France-visas, les conjoints de français doivent dès à présent sélectionner “conjoint de français” au lieu de “famille de ressortissant UE” ou même “famille de ressortissant UE, EEE, Suisse”.

France : des conditions d’accès toujours présentes pour les algériens

Malgré la baisse considérable des cas de Covid-19, la France maintient des mesures assez strictes pour les voyages internationaux.

Dans une mise à jour communiquée le 22 février 2022, l’Algérie reste inscrite en “liste orange” , et les voyageurs en provenance des pays de cette liste doivent impérativement répondre à certaines conditions. En effet, les algériens voulant entrer sur le territoire français présenteront un test PCR de moins de 72 heures ou antigénique négatif de moins de 48 heures.

De plus, les voyageurs âgés de plus de douze (12) ans seront dans l’obligation de justifier la nécessité du voyage à travers un motif impérieux et présenter une déclaration sur l’honneur attestant n’avoir aucun symptôme d’infection ou n’avoir été en contact avec aucun cas COVID durant les 14 jours précédant le voyage.

Néanmoins, les algériens bénéficiant d’un schéma vaccinal complet, ne sont pas soumis à toutes les conditions et sont dispensés de présenter le justificatif ou même le test négatif.