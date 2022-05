Visa France en Algérie : VFS Global annonce un nouveau service

Aux portes de la saison estivale, les rendez-vous pour l’obtention d’un visa vers la France connaissent une forte demande. De ce fait, le centre en charge des études des dossiers, VFS Global, accueille, quotidiennement, plusieurs candidats pour l’obtention du visa. Ces derniers souhaitant l’acquérir en vue de pouvoir se rendre dans l’Hexagone durant leurs vacances. A ce propos, le centre VFS Global implanté à Alger, a repris, depuis la réouverture partielle des frontières, ses activités précédant la crise sanitaire. Et ce, au grand plaisir de ses clients algériens.

Toujours dans le but de satisfaire ses clients, VFS global met tous ses efforts pour l’accompagnement de ceux-ci. Ainsi, le centre n’arrête pas de proposer de nouvelles prestations. Au nombre de ces services, on retrouve l’assistance personnalisée de VFS.

Qu’est ce que le service assistance personnalisée de VFS Global ?

En effet, si vous souhaitez préparer votre demande de visa pour la France, optez pour l’assistance à la constitution du dossier. Les experts en visas français qualifiés apportent aux clients de VFS Global un accompagnement, pas à pas, dans la préparation de leur demande en ligne.

Par ailleurs, le service d’assistance France-Visas est homologué par les autorités françaises et le consulat général de France à Alger. Il est accessible par une assistance au centre de demande de visa et par téléphone.

“Opter pour le service Assistance à la Constitution du Dossier ne garantit pas un traitement plus rapide; ni une décision positive sur votre demande.” indique le centre chargé des traitements de visa via son site internet. Ce qui sous-entend que cette prestation est facultative et à sélectionner avant la prise de rendez-vous.

L’assistance personnalisée de VFS Global permet aux candidat de :

Assister à l’enregistrement, l’élaboration et le traitement de la demande de visa auprès à VFS Global;

Dresser la liste des justificatifs à soumettre;

Conseiller sur les coûts de visa à payer;

Et enfin, assistance pour les inscriptions sur la plateforme de rendez-vous de VFS Global.

Vous pouvez bénéficier de cette prestation de service chez VFS Global au prix de 6300 DA.

VFS Global va-t-elle fermer ses portes ?

Dans un autre contexte, le centre de traitement des demandes de visa vers la France a indiqué hier sa fermeture ce jeudi 26 mai 2022; via un communiqué sur sa page Facebook.

« Nous informons notre aimable clientèle que le centre de demande de visa pour la France sera fermé ce jeudi 26 mai 2022. » précise VFS Global. Toutefois, cela ne signifie pas la fermeture définitive du centre. VFS Global a prévue une fermeture uniquement pour une durée de vingt-quatre (24) heures.

Il semble que la reprise de l’activité de cet établissement se fera le plus normalement possible après cette pause temporaire. A titre de rappel, ledit prestataire a dernièrement communiqué à sa clientèle algérienne la possibilité de renouvellement de leurs visas sans tenir compte de la date d’expiration.