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Visa pour la France : Capago suspend le paiement en ligne en Algérie dès ce 7 octobre

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Rima Aissanou
2 min de lecture
Visa pour la France : Capago suspend le paiement en ligne en Algérie dès ce 7 octobre
Nouveau changement pour les demandeurs de visa France en Algérie : Capago modifie la procédure et suspend temporairement le paiement en ligne.
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À compter de ce mercredi 7 octobre 2026, le prestataire officiel de collecte des demandes de visa pour la France en Algérie, Capago International, apporte des modifications importantes dans la procédure de prise de rendez-vous et de paiement.

Afin de simplifier les démarches dans le cadre de cette transition, le système de réservation évolue provisoirement. À partir de ce mercredi 7 octobre, votre rendez-vous pour le dépôt de visa est désormais confirmé automatiquement dès sa réservation, sans nécessiter d’étape de prépaiement en ligne préalable.

Vous envisagez de demander un visa prochainement ? Voici l’essentiel à retenir pour effectuer vos démarches en toute tranquillité.

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Le paiement en ligne des frais de visa senspendu

Par ailleurs, le prépaiement en ligne via carte bancaire est temporairement suspendu :

  • Comment régler ? Le paiement de l’intégralité des frais de visa et des frais de service s’effectue désormais en espèces.
  • Où et quand ? Le règlement se fait directement au guichet du centre Capago dont vous dépendez, le jour même du dépôt de votre dossier.

Afin d’éviter tout désagrément le jour du dépôt de votre dossier, une préparation en amont est vivement recommandée. Le prestataire rappelle qu’aucun guichet automatique ne se trouve à proximité directe de ses locaux. Il convient donc de prendre vos dispositions en amont en retirant l’argent liquide suffisant auprès de votre banque avant votre venue. Pensez également à vous munir de l’appoint exact afin d’assurer un passage fluide et sans perte de temps lors de votre rendez-vous.

Capago précise qu’il s’agit d’une mesure provisoire. Aucune démarche complémentaire n’est requise de la part des usagers en dehors de la préparation des frais en espèces le jour de leur passage.

Nouveau système de rendez-vous

Capago a modernisé ses services en déployant un nouveau système de rendez-vous ainsi qu’une plateforme disponible en arabe. Conçue pour être plus ergonomique et accessible à tous, cette interface s’accompagne d’un renforcement des moyens humains et techniques afin de rendre les démarches des usagers plus simples, fluides et accompagnées.

Parallèlement à ces améliorations ergonomiques, le centre de collecte a révisé ses tarifs. Les frais de service perçus par le prestataire ont en effet augmenté, s’élevant désormais à 5 150 dinars algériens depuis le 15 juin dernier.

Enfin, Capago a introduit un service optionnel de pré-vérification des documents, réservé exclusivement aux demandeurs rattachés au centre d’Alger disposant déjà d’un rendez-vous. Accessible depuis le portail client dans le cadre de son offre intégrale, ce contrôle de conformité préalable par des agents qualifiés vise à sécuriser les dossiers, tout en rappelant qu’il ne remplace pas l’instruction consulaire et ne garantit pas la délivrance du visa.

🟢 À LIRE AUSSI : Visa pour la France : rendez-vous, frais… Capago annonce plusieurs changements

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Rima Aissanou

Rima Aissanou - Journaliste – Diaspora, tourisme et voyages

Rima Aissanou est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360, spécialisée dans les thématiques liées à la diaspora algérienne, au tourisme et aux voyages.

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