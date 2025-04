Visa France : Capago Alger limite l’accueil des catégories prioritaires pendant ces jours

Le centre de traitement des demandes de visa pour la France à Alger, Capago, a annoncé un ajustement temporaire dans l’organisation de l’accueil sans rendez-vous pour certaines catégories de demandeurs. Cette mesure concerne la période allant du dimanche 20 au jeudi 24 avril 2025.

Selon le communiqué officiel, seule la journée du mercredi 23 avril sera dédiée à l’accueil sans rendez-vous pour les conjoints de Français et les ascendants de Français, et ce, de 8h à 15h. En dehors de cette date, aucun accueil ne sera possible pour ces catégories spécifiques les dimanche 20, lundi 21, mardi 22 et jeudi 24 avril. Il est donc fortement recommandé aux demandeurs concernés de s’organiser en conséquence afin d’éviter tout déplacement inutile ou refus d’accès.

Cette réorganisation temporaire s’explique souvent par des contraintes logistiques ou une forte affluence en période de pointe. Elle vise à assurer un meilleur traitement des dossiers en évitant les engorgements et en garantissant un service plus fluide.

Retrait des passeports : instructions précises pour les demandeurs

Par ailleurs, les personnes ayant finalisé leur demande auprès de VFS Global et reçu une notification de fin de procédure sont invitées à se présenter au centre Capago d’Alger, situé Route nationale 24, Pins Maritimes, pour le retrait de leur passeport.

Les horaires de retrait sont les suivants : Du dimanche au jeudi, de 13h à 17h.

Bonne nouvelle pour les usagers : aucune date limite n’est imposée pour venir récupérer le passeport. Il est donc possible de se présenter dès réception de la notification, à la date de votre choix, tant que cela se fait dans les créneaux horaires indiqués.

Cette flexibilité permet aux demandeurs de planifier leur venue en fonction de leurs disponibilités, tout en évitant les longues files d’attente et les désagréments liés à l’affluence.

Capago : le centre dédié aux demandes de visa pour la France a ouvert en Algérie

Capago International est le prestataire officiel mandaté par le gouvernement français pour la réception des demandes de visa en Algérie. Il agit en tant qu’intermédiaire administratif, en charge de la collecte des dossiers, de la prise d’empreintes biométriques et de la transmission des pièces au consulat de France. Il ne prend aucune décision sur l’octroi ou le refus des visas.

Les demandeurs peuvent suivre l’évolution de leur demande via le site de Capago ou par notification SMS/email. Le rôle du centre est d’assurer un accueil structuré et sécurisé, en conformité avec les exigences consulaires françaises.

Depuis le 8 avril 2025, les Algériens souhaitant se rendre en France devront désormais passer par un nouveau prestataire pour leurs démarches de visa. Capago International remplace officiellement VFS Global et TLSContact, jusqu’ici en charge de la collecte des demandes de visa pour la France.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, Capago annonce l’ouverture progressive de ses centres à travers le pays, selon le calendrier suivant :

Alger (Route nationale 24, Pins Maritimes) : dès le mardi 8 avril 2025

Annaba (Section 21, îlot n°16, lots 129 et 130) : également à partir du mardi 8 avril

Constantine (Zone Boussouf, lotissement Cirta) : dès le mercredi 9 avril

Oran (Tour d’affaires USTO, résidence Les Aurès) : à partir du lundi 14 avril

Les centres seront ouverts du dimanche au jeudi, de 9h à 17h. L’accès aux locaux est autorisé 30 minutes avant l’horaire du rendez-vous. La prise de rendez-vous s’effectue exclusivement en ligne via le site officiel : fr-dz.capago.eu.

Pas de hausse des frais de visa, mais de nouveaux services en vue

Le consul général de France à Alger, Bruno Clerc, s’est exprimé sur cette transition, assurant que les frais standards de visa resteront inchangés. Néanmoins, Capago appliquera sa propre grille tarifaire pour les services additionnels, qui sera prochainement communiquée.

Deux frais distincts s’appliqueront :

Les frais administratifs de traitement, non remboursables même en cas de refus

Les frais de service obligatoires fixés à 29 euros

Le système impose un prépaiement en ligne dans les 72 heures suivant la confirmation du rendez-vous. Passé ce délai, le rendez-vous sera automatiquement annulé. Le reste des frais devra être réglé sur place, le jour du rendez-vous, dans les centres Capago.

À noter que Capago prévoit de maintenir la capacité actuelle de traitement, estimée entre 100 et 1 200 dossiers par jour à Alger, et d’accompagner l’augmentation de 20 % des visas accordés en 2024.