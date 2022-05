Visa étudiant(e) France : rappel important de VFS Global

VFS Global travaille d’arrache-pied pour accompagner ses clients demandeurs de visas. Et ce, soit en leur fournissant de nouveaux services ou en leur proposant de nouvelles facilitations.

Dans ce sillage, le centre chargé des traitements de visas VFS global a publié, le 29 mai 2022, un rappel important sur sa page Facebook. En effet, celui-ci s’adresse aux étudiants souhaitant entamer la procédure de demande de visas vers la France. « Vous êtes un étudiant en appartenance pour la France, n’hésitez pas à entamer votre demande de visa dès maintenant » lit-on sur le communiqué du centre.

Par ailleurs ce dernier, tient à rappeler les étudiants des étapes de demande de visa. Et ce après avoir compléter la procédure « Campus France ». Ainsi, en selon VFS Global, il faut :

Finaliser la procédure France – visas par internet;

Préparer l’ensemble des pièces justificatives requises;

Et enfin, réserver un rendez-vous spécial étudiant avec VFS Global.

En revanche, » seuls les dossiers comportant le mail de fin de procédure Campus France seront acceptés au niveau du centre de demande de visa. » indique VFS Global dans la même publication.

La procédure Campus France Algérie, comment ça marche ?

La procédure Campus France permet aux étudiants Algériens de disposer d’une inscription pour un établissement d’enseignement supérieur établis en France. Ainsi, le candidat est tenu de s’enregistrer au Campus France Algérie via la plateforme » Etude en France ».

Par la suite, le futur demandeur de visa doit fournir un dossier personnel par internet et suivre la procédure lui permettant de renseigner ses choix spécifique à la formation voulue. Cette plateforme lui permet également de suivre l’évolution de sa candidature par internet.

Cependant, il faut préciser que la démarche Campus France Algérie, ne concerne aucunement :

Les personnes qui ne possède pas un baccalauréat;

Les détenteurs d’un diplôme UFC.

Une fois le dossier électronique renseigné, Il convient de prendre un rendez-vous concernant son traitement et sa validation, toujours en ligne. Une fois l’accord de Campus France est octroyé, il convient de payer les frais du dossier, notamment 9000 DA. « les frais de dossier Campus France ne sont pas remboursables » indique Campus France sur son site internet.

Une autre étape de cette démarche viendra se présenter, il s’agit de l’entretien pédagogique. Ce dernier représente une opportunité pour l’étudiant pour fait part de son projet et de justifier ses choix et ses orientations. Pour s’y faire, il est important de fixer un rendez-vous dans les quinze jours qui suivent la validation du dossier. Et ce via le compte personnel sur la plateforme « Etude en France ».

Après l’étape de l’entretient, vient celle de la procédure de demande d’admission préalable DAP ou Hors DAP; en fonction du type de candidature effectuée. Pour en savoir plus sur cette procédure et sur les délais limites de réponse et de décision, il suffit de consulter le site « Etude en France ».