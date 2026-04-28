Visa étudiant pour la France : rendez-vous automatique pour ces demandeurs

Bonne nouvelle pour les étudiants dépendant d’Alger ! Capago simplifie votre parcours de demande de visa : la prise de rendez-vous se fait automatiquement. Une dispense de réservation manuelle qui permet de gagner un temps précieux.

Capago passe en mode automatique pour les étudiants d’Alger souhaitant poursuivre leurs cursus en France. Le centre annonce que la prise de rendez-vous pour les visas d’études est désormais automatisée. Plus besoin de surveiller le site pendant des heures.

L’annonce a été faite via un communiqué officiel publié sur les réseaux sociaux du prestataire chargé de la collecte des demandes de visa pour la France.

Rendez-vous automatique au centre Capago d’Alger

Pour les étudiants dépendant du centre Capago Alger ayant terminé leur parcours Campus France, aucune démarche n’est nécessaire pour obtenir un créneau. Le rendez-vous pour le dépôt du visa long séjour est désormais attribué automatiquement. Les demandeurs recevront une convocation par e-mail quelques jours après la validation de leur procédure Campus France.

La convocation, précisant la date et l’heure du passage au centre d’Alger, est envoyée directement à l’adresse électronique renseignée dans le dossier Campus France. Il est conseillé aux demandeurs de surveiller régulièrement leur boîte de réception, y compris le dossier des courriers indésirables (spams).

Une fois fixé, le rendez-vous ne peut être ni modifié ni reporté. Il est donc impératif pour les demandeurs de ne pas manquer ce créneau unique. Pour garantir le bon déroulement de la procédure, ces derniers sont invités à préparer l’intégralité de leurs pièces justificatives sur le portail France-Visas dès la fin de leur cursus académique.

Qu’en est-il des autres centres Capago ?

Pour les étudiants relevant des centres Capago d’Oran, d’Annaba ou de Constantine, la procédure reste manuelle. Contrairement au centre d’Alger, les demandeurs doivent eux-mêmes effectuer les démarches pour fixer leur créneau de dépôt de visa long séjour. Cette étape est possible dès la réception du message de fin de procédure envoyé par Campus France.

La procédure se déroule en deux temps : les demandeurs doivent d’abord remplir leur demande sur le portail officiel France-Visas. Une fois cette étape validée, ils sont invités à se rendre sur le site de Capago pour réserver leur rendez-vous de dépôt. Pour cette année, l’ouverture de la campagne est fixée au dimanche 3 mai.



Les accueils s’effectuent au sein des centres respectifs situés à Oran, Annaba et à Constantine. En cas de besoin, un service client reste à la disposition des demandeurs du dimanche au jeudi, de 9h à 17h, via le numéro 09 82 300 200.

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