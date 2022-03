Visa Espagne : une nouvelle catégorie concernée par la reprise

Durant toute l’année, le climat espagnol reste doux et favorable pour voyager. Effectivement, l’Espagne, en se rapprochant de l’été, attire plus que jamais beaucoup de vacanciers, alors que de multiples autres destinations estivales demeurent difficilement accessibles, principalement en Asie ou en Afrique. Sur l’autre versant des Pyrénées, on assiste depuis la mi-janvier 2022 à une diminution de la vague épidémique occasionnée par Omicron. Les espagnoles décident donc de reprendre le traitement de leurs visas touristiques.

En effet, le consulat d’Espagne en Algérie a relancé la procédure de traitement des visas en faveur des premiers demandeurs touristiques. Une nouvelle qui a été annoncée dans un communiqué sur le site officiel de BLS Contact Espagne, « Nous informons notre aimable clientèle qu’à partir du Dimanche 20 Mars 2022, le Consulat d’Espagne à Alger accepte les premières demandes de visa pour l’Espagne « , a déclaré celle-ci.

Pour rappel, BLS a gelé tout traitement, excepté pour les cas professionnels à caractère urgent « Le centre de demande de VISA pour l’Espagne à Alger informe son aimable clientèle que durant la période du 01 au 13 Février 2022, le centre accepte uniquement les demandes de visa pour motif professionnel urgent », déclare-t-il.

Il faut savoir que le gouvernement espagnol a annoncé samedi 26 février 2022, dans le Journal officiel du pays les changements apportés aux réglementations espagnoles relatives à la réception et à l’accueil des voyageurs en période de pandémie. De plus, le ministère espagnol de la santé estime que le rapport de guérison émis par les autorités médicales compétentes fait office de justificatif. Il doit être établi au moins 11 jours après la réalisation du premier test PCR ou antigénique rapide. La durée de validité de ce document est de 180 jours à compter de la date du test.

Quelle formalité pour les voyageurs en Espagne?

Fin février 2022, le gouvernement espagnol a encore annoncé de nouvelles mesures. Tous les voyageurs traversant les Pyrénées sont tenus de remplir avant leur départ un questionnaire de santé en ligne. Il leur est remis un QR code à présenter sur leur smartphone au niveau du contrôle à leur arrivée.

Ainsi, les passagers qui sont âgés de plus de 12 ans sont tenus de présenter:

Un justificatif de vaccination, montrant que le programme complet de vaccination ( soit deux doses) a été suivi depuis plus de 14 jours;

Un test PCR négatif remontant à moins de 72 heures ou un test antigénique ayant moins de 24 heures;

Un certificat de guérison Covid-19, dont la validité s’étend du 11e jour à compter du premier test positif au total de 180 jours.

Les voyageurs de pays tiers ayant entre 12 et 17 ans ont la possibilité de se déplacer plus aisément en Espagne. Pour les voyageurs de moins de 18 ans, la présentation d’une preuve de vaccination contre la Covid-19 ne sera plus exigée pour entrer sur le territoire espagnol.