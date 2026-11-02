Visa pour l’Espagne : rendez-vous, documents, délais… BLS fait le point à Oran

Les candidats au départ vers l’Espagne depuis l’ouest du pays doivent revoir leur copie. Le prestataire BLS International, qui réceptionne les dossiers pour le compte des autorités espagnoles, rappelle une série de consignes qui redessinent le parcours du demandeur à Oran.

Rendez-vous Schengen répartis en quatre catégories, pièces supplémentaires réclamées, transfert de certaines procédures vers le consulat et allongement des délais : le visa pour l’Espagne se demande désormais selon des règles plus fines.

Quatre catégories de rendez-vous encadrent le visa Schengen à Oran

Depuis le 1er janvier 2026, le centre oranais ne propose plus un créneau unique à tous les profils. Le classement repose sur l’historique du demandeur, plus précisément sur la date et la durée de validité du dernier visa Schengen délivré par l’Espagne.

Concrètement, la catégorie Oran 1 accueille les primo-demandeurs ainsi que ceux dont l’autorisation remonte à avant 2021. Les trois autres paliers, Oran 2, Oran 3 et Oran 4, correspondent à des renouvellements, classés selon que la validité précédente était inférieure à six mois, comprise entre six mois et deux ans, ou égale et supérieure à deux ans. Un détenteur de visa délivré par un autre État membre ne peut, lui, prétendre qu’au premier palier.

Cette segmentation s’ajoute aux ajustements déjà intervenus ces derniers mois sur la prise de rendez-vous dans les centres d’Alger et d’Oran, où les ouvertures de créneaux obéissent à un calendrier fixe.

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L’ancien passeport devient une pièce décisive du dossier

Piège fréquent, le document justifiant l’appartenance à une catégorie de renouvellement. Lorsque la vignette espagnole invoquée ne figure plus dans le passeport en cours de validité, le demandeur doit joindre une reproduction intégrale de l’ancien titre de voyage, vignette comprise.

L’avertissement est sans ambiguïté : un dossier incomplet sur ce point s’expose à un refus prononcé par le consulat. Vérifier ses pièces avant la date de dépôt reste donc la précaution la plus élémentaire, d’autant que BLS International ne corrige pas les oublis au guichet.

Ce souci de conformité fait écho à la refonte de l’outil de réservation, le prestataire ayant mis en service une plateforme de rendez-vous plus sécurisée pour les demandeurs algériens afin de limiter les manipulations frauduleuses.

Certains profils déposent leur demande sans rendez-vous préalable

Trois situations échappent à la réservation d’un créneau. D’abord les voyageurs titulaires d’un visa espagnol émis après le 1er janvier 2022 et valable au moins deux ans. Ensuite les parents de ressortissants espagnols résidant en Espagne, ainsi que les beaux-parents, sur présentation des preuves du lien familial.

Troisième cas de figure : le personnel universitaire algérien. Enseignants, chercheurs et doctorants invités pour un court séjour professionnel bénéficient de cette souplesse, à condition de produire l’invitation et les justificatifs de leur statut. Attention toutefois, la dispense ne s’étend pas aux membres de la famille, qui restent soumis à la procédure classique.

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Les visas nationaux et le regroupement familial suivent de nouveaux circuits

Les séjours longs sont eux aussi concernés. Depuis le 15 mars 2026, les demandes de résidence non lucrative et de résidence pour travail indépendant se déposent au centre d’Oran, après réservation en ligne. Le 10 mai suivant, l’établissement a ouvert un guichet dédié au visa nomade numérique, destiné aux télétravailleurs, dont les créneaux apparaissent chaque lundi ouvrable à partir de 18 heures.

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Les personnes disposant déjà d’une autorisation de résidence pour travail à distance sollicitent, quant à elles, un rendez-vous auprès du consulat par courriel, copies du titre et du passeport à l’appui. À Alger, une logique inverse avait prévalu l’an dernier, puisque plusieurs catégories de demandeurs avaient basculé du consulat vers le centre BLS.

Changement notable à Oran : le regroupement familial relevant du régime général n’est plus réceptionné par le prestataire. Les intéressés doivent écrire directement à cog.oran.res@maec.es pour obtenir une date. Seuls ceux détenant déjà une convocation confirmée conservent leur créneau.

Des délais de traitement toujours plus longs à Oran

Dernier point sensible, la durée d’instruction. Les dossiers remis à compter du 31 mai 2026 peuvent nécessiter davantage de temps que la moyenne habituelle, en raison d’un engorgement assumé par le prestataire. Les demandeurs sont invités à patienter et à ne contacter le centre que pour les dossiers encore en cours.

Ce signal n’est pas inédit. Un avertissement similaire sur l’allongement des délais de traitement avait déjà circulé en pleine saison estivale. La règle à retenir reste la même : réserver un billet d’avion avant d’avoir la vignette en main relève du pari risqué.

À cela s’ajoutent les aléas logistiques du réseau consulaire espagnol dans l’ouest algérien, comme l’a montré la fermeture temporaire du consulat d’Espagne à Oran décidée pour travaux. Anticiper demeure donc le meilleur réflexe.