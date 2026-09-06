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Visa Schengen pour l’Espagne : BLS International lance un nouveau système de rendez-vous

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Rima Aissanou
2 min de lecture
Visa Schengen pour l’Espagne : BLS International lance un nouveau système de rendez-vous
Du nouveau pour les demandeurs de visa Schengen pour l’Espagne en Algérie ! BLS International lance une nouvelle plateforme de rendez-vous, plus fluide et sécurisée, tout en renforçant sa lutte contre les arnaques et la revente de créneaux.
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Du changement majeur pour vos demandes de visa Schengen ! Pour simplifier les démarches des demandeurs algériens et fluidifier l’accès aux créneaux, le prestataire officiel BLS International déploie une toute nouvelle plateforme de prise de rendez-vous, plus rapide et mieux sécurisée.

Les démarches de demande de visa Schengen pour l’Espagne connaissent du nouveau en Algérie. Le prestataire officiel BLS International a publié une note importante à l’attention des demandeurs de visa algériens, annonçant la mise en place d’une nouvelle plateforme de prise de rendez-vous optimisée et renforcée.

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BLS International lance un nouveau systeme de prise de rendez-vous visa pour l’Espagne

Dans sa communication officielle, le centre de traitement des demandes de visa explique avoir déployé ce nouveau système afin d’offrir une expérience utilisateur « plus simple, plus fluide et plus sécurisée ». Cette modernisation vise notamment à faciliter le parcours des usagers et à fluidifier la réservation des créneaux, souvent prise d’assaut par les demandeurs.

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Parallèlement à ce lancement, BLS International lance un appel vigilant à l’ensemble des voyageurs algériens concernant les arnaques et le marché noir des rendez-vous.

Le prestataire met en garde contre les intermédiaires non officiels et les agences informelles qui revendent des rendez-vous en utilisant le nom de BLS International. L’organisme rappelle fermement la règle d’or : toutes les prises de rendez-vous doivent se faire exclusivement via la plateforme officielle.

Voici comment prendre son rendez-vous

Pour effectuer vos démarches et réserver un créneau sans risquer de tomber dans le piège des revendeurs ou de voir votre demande rejetée pour rendez-vous frauduleux, rendez-vous directement sur l’adresse internet officielle du centre (cliquer ici).

Il est vivement conseillé d’effectuer soi-même l’ensemble des étapes de réservation en ligne afin de garantir l’authenticité de votre dossier et la confidentialité de vos données personnelles.

Cette évolution s’inscrit dans la continuité des récentes mesures du Consulat général d’Espagne à Alger, qui a délégué l’accueil et le dépôt de plusieurs types de demandes au centre BLS. Cette centralisation concerne désormais directement les démarches de regroupement familial (aussi bien pour les proches de citoyens espagnols RFN/RFX que dans le cadre du régime général RFK), les demandes de résidence non lucrative, ainsi que l’ensemble des dossiers liés aux études.

Le centre prend aussi en charge les dossiers bénéficiant d’une autorisation préalable de la Délégation du Gouvernement ou de l’Unité des Grandes Entreprises et Collectifs Stratégiques (UGE-CE). Avant de constituer leur dossier, les demandeurs sont donc invités à vérifier rigoureusement la procédure propre à leur catégorie.

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Rima Aissanou

Rima Aissanou - Journaliste – Diaspora, tourisme et voyages

Rima Aissanou est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360, spécialisée dans les thématiques liées à la diaspora algérienne, au tourisme et aux voyages.

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