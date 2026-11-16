Visa électronique : une nouvelle destination bientôt accessible aux voyageurs algériens

Vous préparez un voyage au Cap-Vert ? Du nouveau vous attend ! Depuis le 4 novembre 2026, les ressortissants de 91 pays et territoires — dont l’Algérie — peuvent enfin effectuer leur demande de visa pour le Cap-Vert en ligne, bien que la délivrance à l’arrivée reste suspendue. Autre changement majeur à intégrer à votre budget : la taxe de sécurité aéroportuaire (TSA) grimpe de 3 400 à 4 400 escudos (environ 40 euros), un nouveau tarif déjà en vigueur sur la plateforme officielle EASE.

Avant de boucler vos valises pour le Cap-Vert, faites le point sur les nouvelles conditions d’accès au territoire. Depuis le 4 novembre 2026, le décret-loi n° 49/2026 — publié la veille au Boletim Oficial — rebat les cartes sur deux fronts : l’obtention des visas et le coût de la taxe de sécurité aéroportuaire (TSA).

Selon votre nationalité, vous ne serez pas concerné de la même manière : la réforme des visas cible uniquement les ressortissants qui y sont soumis au préalable, tandis que la nouvelle TSA impacte tous les voyageurs, y compris les touristes français et européens dispensés de visa pour les séjours touristiques courts.

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Le Cap-Vert lance son e-Visa pour les voyageurs de 91 pays

Cette mesure marque une bouffée d’air frais après le tour de vis opéré en début d’année sur les conditions d’accès à l’archipel. En effet, depuis le 1er janvier 2026, les voyageurs originaires de plusieurs dizaines de pays n’ont plus la possibilité d’obtenir leur visa directement à l’arrivée au Cap-Vert.

Jusqu’alors, la procédure était relativement simple : il suffisait de se préenregistrer sur le portail EASE, de payer les frais en ligne et de récupérer son visa directement à l’atterrissage. Avec l’abandon de ce système pour les pays ciblés par la réforme, les voyageurs se sont retrouvés contraints d’anticiper leur démarche avant le départ, le plus souvent auprès d’une ambassade ou d’un consulat du Cap-Vert.

Avec ce nouveau décret, le Cap-Vert corrige le tir sans pour autant rouvrir ses guichets à l’aéroport. Grâce à l’article 14, les voyageurs soumis au visa préalable peuvent désormais déposer leur dossier et recevoir leur autorisation directement sur une plateforme en ligne.

Attention toutefois à ne pas confondre ce dispositif avec l’ancien système : il s’agit d’une véritable demande de visa dématérialisée, et non d’un simple règlement anticipé. Avant de valider le document, les autorités procèdent à une vérification sécuritaire et migratoire approfondie. Elles peuvent ainsi exiger des justificatifs supplémentaires, programmer un entretien ou demander l’avis de la Direction des étrangers et des frontières (DEF).

Une liste réduite de 96 à 91 pays depuis janvier 2026

Ce nouveau dispositif concerne les voyageurs originaires de 91 pays et territoires, au premier rang desquels figurent l’Algérie, la Tunisie, l’Égypte, ainsi que le Mexique, la Colombie, les Philippines, l’Indonésie, le Pakistan et le Vietnam.

Bien que le principe du visa électronique soit désormais inscrit dans la loi, sa mise en œuvre opérationnelle reste floue. Le décret mentionne une plateforme dédiée sans préciser de date de lancement ni désigner officiellement le portail EASE, tandis que le site gouvernemental GOV.CV indique préparer un service similaire.

Dans les faits, au 12 novembre 2026, le portail EASE renvoie toujours les voyageurs des 91 pays concernés vers la procédure classique, les avertissant qu’un visa valide obtenu auprès d’une ambassade ou d’un consulat reste obligatoire sous peine de refus d’entrée. En attendant l’activation effective du téléservice, les demandeurs doivent donc impérativement poursuivre leurs démarches par voie consulaire avant le départ.

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Quels seront les frais et les conditions du visa pour le Cap-Vert ?

Selon les données officielles du portail gouvernemental GOV.CV, les frais de visa s’élèvent actuellement à 4 898 escudos capverdiens (environ 44 €), un montant distinct de la taxe aéroportuaire. Pour constituer leur dossier, les demandeurs doivent fournir une photo conforme et un passeport valide au moins trois mois après la date de retour prévue. Une fois délivré, le visa touristique doit être utilisé dans un délai de 60 jours et autorise un séjour maximal de 90 jours (renouvelable sous conditions), bien que les modalités spécifiques du futur e-Visa pour les 91 nationalités restent encore à préciser.

Parallèlement, le décret revoit à la hausse la taxe de sécurité aéroportuaire (TSA), qui touche l’ensemble des visiteurs internationaux, y compris les touristes exemptés de visa. Sur le portail officiel EASE, le tarif pour les vols internationaux augmente de près de 30 %, passant de 3 400 à 4 400 escudos (soit 39,90 € constatés au 12 novembre 2026), tandis que la taxe sur les vols intérieurs passe de 150 à 200 CVE.

Cette hausse tarifaire vise notamment à renforcer les moyens d’urgence de l’archipel, puisque 20 % des recettes de la TSA seront désormais alloués au Service national de protection civile et des pompiers. Enfin, la réforme assouplit les règles d’exonération en supprimant la limite d’âge de 18 ans pour les enfants de personnes nées au Cap-Vert : ces descendants bénéficient désormais d’une exemption totale quel que soit leur âge, tout comme les conjoints de natifs de l’archipel.

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