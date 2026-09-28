Voyage en Égypte : le visa va coûter plus cher dès janvier 2027

Dès le 1er janvier 2027, les voyageurs vers l’Egypte devront débourser quelques dollars de plus pour fouler la terre des pharaons. D’après une circulaire officielle de la Chambre égyptienne des agences de voyages, le visa d’entrée simple passera à 33 dollars (contre 30 dollars aujourd’hui). Si vous optez pour le visa numérique à l’arrivée ou le traitement au Caire, le tarif global devrait atteindre 39 dollars, frais de service inclus. Une hausse légère mais à anticiper dès maintenant pour vos prochains séjours au pays des Pyramides !

Par une circulaire officielle (n° 173/2026), l’Organisme des agences de voyages égyptiennes (E.T.A.A.) a informé les professionnels du secteur que le prix du visa touristique pour une entrée unique connaîtra une hausse au 1er janvier 2027. Son tarif passera ainsi à 33 dollars (soit environ 29 euros).

Cette hausse fait suite à une décision du Conseil des ministres égyptien prise le 13 août 2026, qui valide une augmentation globale de 3 USD sur les visas d’entrée et de transit. Dans le détail, le visa simple est fixé à 33 USD, montant auquel peuvent s’ajouter 6 USD au titre des frais bancaires, de service et de traitement fiscal.

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Le tarif du visa à entrée unique augmente à 33 dollars

La nouvelle grille tarifaire est désormais officielle : à compter du 1er janvier 2027, le visa d’entrée unique connaîtra une hausse de 3 USD, passant ainsi de 30 USD à 33 USD. Confirmée par la circulaire de l’E.T.A.A., cette décision du Conseil des ministres s’applique à l’ensemble des visas d’entrée et de transit.

Cette nouvelle circulaire vient clarifier la situation et lever toute ambiguïté suite à la parution, cet été, du décret n° 2553 de 2026. Ce texte instaurait, à compter du 1er janvier 2027, une taxe de 15 USD sur les visas d’entrée et de transit. Prise au pied de la lettre, cette mesure laissait craindre une addition de 15 dollars au tarif habituel de 30 USD, laissant présager un visa à 45 USD pour les voyageurs.

Cependant, le texte initial ne sous-entendait pas une telle flambée tarifaire. Le prélèvement en question existait déjà : intégré au prix global du visa, il était jusqu’alors fixé à 12 USD. Son passage à 15 USD correspond ainsi bien à une hausse réelle de 3 dollars seulement.

Le visa numérique à l’arrivée au Caire coûtera 39 dollars

La situation présente une nuance pour les passagers optant pour le nouveau visa numérique à l’arrivée (e-Visa) à l’aéroport international du Caire.

Depuis le 1er août 2026, l’Égypte y teste un dispositif de Digital Visa-on-Arrival substituant la vignette physique à un QR code. Ce visa s’obtient soit au préalable sur la plateforme officielle, soit via des bornes interactives dans le hall des arrivées. Présentée par les autorités comme une phase pilote, cette technologie a vocation à être déployée progressivement dans les autres aéroports et postes-frontières du pays.

Actuellement facturée 36 USD (30 USD pour le visa + 6 USD de frais de service), cette procédure numérique passera à 39 USD (environ 34 €) au 1er janvier 2027. Ce montant total combinera le nouveau tarif du visa à 33 USD et les 6 USD maintenus pour les frais d’émission, de service et de traitement bancaire.

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