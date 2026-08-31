Voyage en Égypte : le visa va coûter plus cher dès 2027, voici ce qui change pour les voyageurs

Mauvaise nouvelle pour le budget vacances : le visa pour l’Égypte augmente. Un récent décret gouvernemental révise à la hausse les tarifs d’entrée, de transit et l’ensemble des services consulaires pour les voyageurs étrangers, y compris les ressortissants algériens.

Un nouveau décret signé par le Premier ministre égyptien vient d’officialiser la hausse des frais de visa. Publié au Journal officiel le 30 août 2026 (décret nᵒ 2553), ce texte fixe à 15 dollars — ou l’équivalent en devises convertibles — la taxe applicable aux visas d’entrée et de transit.

D’après les informations de Ahram Info, cette nouvelle taxe de 15 dollars concerne l’ensemble des services d’entrée sur le territoire : visas de transit, visas de séjour, mais aussi toutes les démarches consulaires effectuées dans les ambassades et consulats égyptiens à l’étranger.

🟢 À LIRE AUSSI : Visa Schengen : ces pays affichent les meilleurs taux d’acceptation en 2026

La nouvelle taxe sur les visas entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2027

La mesure sera effective dès le début d’année prochaine. Comme l’indique un communiqué officiel cité par le journal local, la nouvelle tarification unique s’appliquera à partir du 1er janvier 2027 et abrogera toutes les réglementations antérieures.

Comme le souligne le média spécialisé Visas News, ce prélèvement ne constitue pas une création ex nihilo. Il s’agit en réalité d’une revalorisation : le montant de cette taxe, introduite par le décret nᵒ 4873 de 2025 à hauteur de 12 dollars dès janvier 2026, passe ainsi à 15 dollars pour 2027.

Augmentation ou nouvelle taxe ? Juridiquement, le nouveau texte se contente de réviser le prélèvement introduit en 2026, le faisant passer de 12 à 15 dollars pour 2027. En pratique, il ne s’agit donc pas d’une taxe supplémentaire qui s’ajoute aux frais habituels, mais simplement d’une majoration de 3 dollars sur un montant déjà existant.

🟢 À LIRE AUSSI : Envie de voyager en septembre ? 5 destinations accessibles sans visa avec un passeport algérien

Faut-il s’attendre à payer son visa 45 dollars dès janvier 2027 ?

De son côté, le quotidien Ahram Info indique que ce prélèvement de 15 dollars viendra s’additionner au prix initial du visa. Le média rappelle au passage que le tarif du visa touristique délivré à l’arrivée avait déjà connu une augmentation en mars 2026, grimpant de 25 à 30 dollars.

Faut-il s’attendre à un visa à 45 dollars ? La question est de savoir si cette taxe de 15 dollars s’additionnera intégralement aux prix déjà en vigueur. Avant d’annoncer ce montant pour janvier 2027, il est recommandé d’attendre la publication des décrets d’application et la confirmation officielle des autorités égyptiennes.

🟢 À LIRE AUSSI : Visa immigrant américain : Washington suspend les rendez-vous et durcit les contrôles